المرأة الحديدية تحذّر من غموض صفقات أردوغان وتميم لبيع تركيا: جنون

هاجمت رئيسة حزب "الخير" التركي، ميرال أكشنار، بيع رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان حصة 10% من بورصة إسطنبول لجهاز قطر للاستثمار، ووصفت الصفقات بين أنقرة والدوحة بـ"جنون التسوق"، محذرة من أنّ عددًا من الاتفاقيات الموقعة بين أردوغان والأمير القطري تميم بن حمد آل ثان، ماتزال غامضة ولم يتم الكشف عن محتواها حتى الآن.

وقالت أكشنار خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب الخير، اليوم الثلاثاء، إنّ هناك جنون تسوق في العالم بأكمله، ولكن جنون التسوق في تركيا شيء مختلف، فبحضور أردوغان وأمير قطر تكون الكلمة المفتاحية للقائهما هي "البيع"، ليس فقط في المتاجر فهناك مبيعات وبيع يفوق الحد وفقا لموقع "تركيا الآن".

وأشارت المرأة الحديدية إلى أنّ الأمر لم يقف عند البيع فقط، حيث باع صندوق الثروة السيادي التركي حصة تُقدر بـ10% إلى قطر، وأوضحت أنّ الرئيس التركي أبرم عدة اتفاقيات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثان، لم يتم الكشف عن محتواها حتى الآن، لكن الواضح من الاتفاقيات أنّها تشمل الموارد المائية والموانئ والأسرة والمرأة.

وأكدت أكشنار، في ضوء ذلك، أنّ المعارضة ليست ضد الاستثمارات أو رأس المال الأجنبي، وأنّ المشكلة تكمن في إخفاء محتوى الاتفاقيات في حين أنّ البلدان المتقدمة تخبر الشعب بالمبيعات والاستشمارات التي تقوم بها. وقالت موجهة كلامها للرئيس التركي أردوغان: "لا يمكن إخفاء الدولة تحت الأسرار التجارية".

يُذكر أنّ قطر وتركيا وقعتا 10 اتفاقيات خلال زيارة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، حيث استقبله الرئيس التركي أردوغان في العاصمة أنقرة، وشملت الاتفاقيات بيع حصص من أسهم أشهر الشركات التركية لصالح صندوق الاستشمار القطري، وحققت الزيارة أضخم تعاون اقتصادي بين البلدين.

وذكرت صحيفة "سوزجو" التركية، أنّ حجم الاستثمارات الموقعة بين أنقرة والدوحة بلغ 300 مليون دولار، أهمها اتفاقية بيع صندوق الثروة السيادي التركي لـ10% من أسهمه في بورصة إسطنبول، لصندوق الاستثمار القطري.