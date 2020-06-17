محروس: نهاية الخونة ستكون مأساوية بعد سقوط نظامي تميم وأردوغان

وصف النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، التقارير الإعلامية المتداولة والتي تكشف تفاصيل الصفقات المشبوهة بين قطر وتركيا المبرمة في سرية بين النظامين الإرهابيين القطري ممثلا في أمير الدم والإرهاب تميم بن حمد والتركي ممثلا في السطان الإرهابي رجب طيب أردوغان، والتي حصلت بمقتضاها قطر على مطار أتاتورك التركي من خلال اتفاقية تبادل العملات مع قطر، حيث منحت قطر تركيا 15 مليار دولار مقابل 105 مليارات ليرة تركية لقطر بالكارثة التي تبدد أموال الشعبين القطري والتركي.

وقال محروس في بيان له أصدره، اليوم، إن التاريخ لن يرحم أردوغان الذي باع لقطر مطار أتاتورك، كما أن التاريخ لن يرحم تميم بن حمد لأنه أضاع 15 مليار دولار من أموال الشعب القطري، مؤكدا على أن مصير ونهاية تميم بن حمد ورجب طيب أروغان اقتربت جدا بعد أن تتكشف يوميا العلاقات والصفقات المشبوهة بينهما.

وأضاف محروس أن ضحايا تميم وأردوغان سيكونون أكثر من جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التيارات والجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، مؤكدا على أن هؤلاء الإرهابين والخونة من قوى الشر والظلام والإرهاب ستكون نهاياتهم مأساوية وسوف تحرص الأنظمة الجديدة داخل قطر وتركيا فيما بعد سقوط نظامي أمير وسلطان الإرهاب بقطر وتركيا بتسليم كل الخونة والإرهابيين إلى دولهم لمحاكمتهم والقصاص منهم أمام العالم كله على جميع جرائمهم الإرهابية والإجرامية داخل مختلف الدول بالمنطقة.