المعلمي: الأزمة بين قطر ودول الخليج يمكن أن تنتهي خلال 24 ساعة بشروط

قال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، إن الأزمة بين قطر ودول الخليج يمكن أن تنتهي خلال 24 ساعة.

وأضاف المعلمي في مقابلة ضمن برنامج "قصارى القول" على شبكة "آر تي" الإخبارية الروسية، أنه "في حال توقفت قطر عن مواقفها السابقة وعن دعمها للإرهابيين ومنحها منصاتها الإعلامية للأحزاب المتطرفة وعن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الأخرى، فإن العلاقات بين قطر ودول الخليج يمكن أن تتحسن خلال ساعات".