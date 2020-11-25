البحرين: سنبلغ مجلس التعاون الخليجي بتوقيف قطر لزورقي خفر السواحل

أعلنت البحرين، أنها ستبلغ مجلس التعاون الخليجي، بالتصرف القطري تجاه زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأوضحت أن التصرف القطري يتعارض مع الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون، متمنية ألا تتكرر مرة أخرى.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، قبل قليل، أن دوريات قطرية أوقفت زورقين تابعين لخفر سواحل البحرين.

وأضافت أن الزورقين كانا يشاركان في تمرين بحري شمال "فشت ديبل"، منوهة إلى أن 3 دوريات قطرية أوقفت الزورقين البحرينيين أثناء عودتهما من مهمتهما.