"مزيكا" تطرح برومو فيديو كليب "النهاية" لـ أحمد جمال

طرحت شركة "مزيكا"، على السوشيال ميديا وقناة مزيكا الفضائية، البرومو الرسمي، لفيديو كليب أغنية "النهاية"، التي سيقدمها النجم أحمد جمال، والمقرر طرحها خلال أيام.

وهي الأغنية الخامسة من ألبومه الجديد، وتعتمد على الطابع واللون الدرامي، من خلال قصة تعبر عن معنى كلماتها، وبها مفاجأة ضمن أحداثها.

"النهاية" من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، توزيع موسيقي وليد فايد، ومن إخراج شريف فرنسيس.

وقال الفنان أحمد جمال، إن لديه موهبة التمثيل، "مش أنا اللي بقول، الزملاء الممثلين أصحابي والناس اللي حواليا هما اللي بيقولوا، وسيظهر ذلك بشكل أكثر خلال الكليب القادم".

وأضاف "جمال"، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه يقوم بالتحضير لأغنية جديدة بعنوان "النهاية"، وأوضح مازحًا أن سبب تسمية الأغنية بهذا الاسم "علشان تخلص علينا كلنا، لأن سنة 2020 كانت سنة حلوة أوي فـ لازم نختمها بالأغنية دي".

وتابع، أنه سيتم طرح الأغنية في وقت قريب، وهي تحتل المرتبة الخامسة في ألبومه الجديد بعد طرح 4 أغنيات خلال الفترة الماضية، كما أنه تم تصويرها فيديو كليب "هتنزل أوديو الأول وبعد كده فيديو".

واستطرد "جمال"، "كنت بحب الأغاني الحزينة والدرامية أكتر، على عكس الأغاني بتاعتي دلوقتي، وكنت بغني الأغاني دي أيام الجامعة والدراسة والمراهقة، لكن بعد كده الحياة بقت وردي، ولازم تبقي مقبل على الحياة أكتر، وأضاف مازحًا "في أغنية "النهاية" خلاص بقي هنقفلكم الباب خالص وأي اتنين بيحبوا بعض يسيبوا بعض آخر السنة دي علشان السنة جابت آخرها خلاص".