أحمد جمال يكشف تفاصيل أغنية "النهاية": علشان تخلص علينا كلنا

قال الفنان أحمد جمال، إنه يحب أن لديه موهبة التمثيل، "مش أنا اللي بقول، الزملاء الممثلين أصحابي والناس اللي حواليا هما اللي بيقولوا، وسيظهر ذلك بشكل أكثر خلال الكليب القادم".

وأضاف "جمال"، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه يقوم بالتحضير لأغنية جديدة بعنوان "النهاية"، وأوضح مازحًا أن سبب تسمية الأغنية بهذا الاسم "علشان تخلص علينا كلنا، لأن سنة 2020 كانت سنة حلوة أوي فـ لازم نختمها بالأغنية دي".

وتابع، أنه سيتم طرح الأغنية في وقت قريب، وهي تحتل المرتبة الخامسة في ألبومه الجديد بعد طرح 4 أغنيات خلال الفترة الماضية، كما أنه تم تصويرها فيديو كليب "هتنزل أوديو الأول وبعد كده فيديو".

واستطرد "جمال"، "كنت بحب الأغاني الحزينة والدرامية أكتر، على عكس الأغاني بتاعتي دلوقتي، وكنت بغني الأغاني دي أيام الجامعة والدراسة والمراهقة، لكن بعد كده الحياة بقت وردي، ولازم تبقي مقبل على الحياة أكتر، وأضاف مازحًا "في أغنية "النهاية" خلاص بقي هنقفلكم الباب خالص وأي اتنين بيحبوا بعض يسيبوا بعض آخر السنة دي علشان السنة جابت آخرها خلاص".

وأشار، إلي أن الأغنية من كلمات نور الدين محمد، ومن ألحانه، معربًا عن حبه للفنان الكبير صابر الرباعي "بحبه من وأنا صغير"، والفنانة شيرين عبدالوهاب، وآمال ماهر، الكينج محمد منير "شهادتي مجروحة فيه وهو على المستوي الشخصي كمان بحبه، وهو من أشد المعجبين بيه، وأطيب حد ممكن الواحد يقابله، وهو حبيبي وأن كان هو مدرسة خاصة بشخصه، ومدرسته مختلفة عن أي حد أنا بسمعله، وفي مكان لوحده".