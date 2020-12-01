رئيس "المدارس الخاصة بالجيزة": أولياء الأمور لا يلتزموا بالإجراءات الاحترازية

علق الدكتور المندوه الحسيني، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة، على اتهام أحد أولياء الأمور بالكتابة عبر صفحتة الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، باحتجاز الطلاب، ومن ضمنهم أبنه داخل مدرسة حسام الدين الخاصة، المتواجدة بشارع العشرين بفيصل.

وأكد ولي الأمر، سب "الحسيني" الطلاب بألفاظ خارجة، وهو ما نفاه الأخير، مؤكدا أن ذلك لم يحدث، مشيرا إلى أن أولياء الأمور ليس لديهم أي التزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أنه خصص بوابات عديدة بخروج الطلاب، للحد من انتشار الفيروس.

وأكد "الحسيني"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن ما حدث سوء تفاهم، ولم يقم على الإطلاق باحتجاز الطلاب داخل المدرسة، لافتا إلى أن المدرسة تسلم الطلاب لأولياء الأمور بشكل منظم، ويخرجون من بوابات عديدة لحماية الطلاب من عدوى فيروس كورونا، موضحا أنه لا يمكن أن يتلفظ أولياء الأمور، وأن العملية التعليمية بالمدرسة تسير بصورة طبيعية.

ونوه رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة، إلى أن جميع المدارس الخاصة بمحافظة الجيزة، تطبق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس وفناء المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية وتطهير دورات المياه، وتوفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بالمدارس، للحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب والمعلمين، مطالبا أولياء الأمور بمساعدتهم بدلا من مهاجمتهم.

وقال الدكتور المندوه الحسيني، إن جميعة المدارس الخاصة في الجيزة تسخر كل إمكانياتها لدعم المنظومة التعليمية، وتقديم جميع الخدمات لتوفير الحماية والآمان للطلاب والمعلمين، مشددا على ضرورة ارتداء الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية الكمامات الطبية داخل المدارس وطوال اليوم الدراسي وعدم نزعها، للحد من انتشار فيروس كورونا، مطالبا أولياء الأمور بتقديم شكواهم إلى وزارة التربية والتعليم إذا حدث شيئ مخالف.

وأضاف "الحسيني"، أن العملية التعليمية بجميع مدارس محافظة الجيزة تسير بشكل منضبط، ولا يوجد ما يستدعي تعليق الدراسة بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن العام الدراسي الجديد سيمر بشكل منظم ورائع.