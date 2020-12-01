فريق مركز سلمان للإغاثة يتفقد الاحتياجات للمتضررين في جمهورية جنوب السودان

قام فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بزيارة تفقدية لجمهورية جنوب السودان للاطلاع على أضرار الفيضانات وتقييم الاحتياجات الإنسانية للنازحين، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتلمس الاحتياجات الإغاثية والإنسانية في جمهورية جنوب السودان.

والتقى فريق مركز الملك سلمان للإغاثة خلال زيارته نائبة رئيس الجمهورية ربيكا ناندين دي مبيور في العاصمة جوبا، التي رحبت بالفريق الزائر مقدمة شكرها الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مبادرتهم الإنسانية تجاه بلادها، مثمنة ما يقوم به المركز في هذا الإطار، مشيرة إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعد أول منظمة إنسانية في منطقة الشرق الأوسط تستجيب لنداء جمهورية جنوب السودان للوقوف على الاحتياجات الإنسانية للبلاد.

كما التقى الفريق كل من معالي وزير الخارجية باتريس خميسة واني، ومعالي وزير الشؤون الإنسانية بيتر مجوك ديت، ومعالي وزير التعليم العام أوت دينق أشويل، ومعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور البينو بول ضيو، ومعالي وزير الرعاية الاجتماعية آيات واريلا.

وجرى خلال تلك اللقاءات بحث ما يمكن تقديمه في المجال الإنساني والإغاثي للمتضررين في المناطق المتأثرة من الفيضانات ومخيمات النازحين في جمهورية جنوب السودان.

و من المنتظر أن يقوم فريق المركز بجولات تقييم الاحتياج الإنساني في أرض الميدان في المناطق المتأثرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم المملكة عبر المركز للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.