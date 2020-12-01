مسلحون يهاجمون عدة مصارف في بلدة بالبرازيل ويحتجزون رهائن

اقتحم مسلحون عددًا من المصارف في بلدة كريسيوما، جنوبي البرازيل، حسبما أوردت وسائل إعلام برازيلية.

وبدأ اطلاق النار عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (03:00 جرينتش 05:00، بتوقيت القاهرة، واستمر لأكثر من ساعة.

وأظهرت صور، نُشرت في منصات التواصل الاجتماعي، رجالًا مسلحين يجوبون الشوارع، وحوالي الساعة الثالثة فجرًا بالتوقيت المحلي، وقال رئيس بلدية كريسيوما كليزيو سالفارو في تغريدة بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن "هجومًا كبيرًا يجري"، وحث السكان على التزام مساكنهم، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأصيب شخصان على الأقل، فيما أفادت تقارير بأن المهاجمين احتجزوا عددًا من الرهائن.

وأوضح موقع "جلوبو" الإخباري، أن المهاجمين اقتحموا عددًا من فروع المصارف، وفجروا أجهزة الصرف الآلي فيها، وأضرموا حرائق، وأغلقوا الطرق لمنع الشرطة من التدخل.