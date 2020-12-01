الكرملين: بوتين لا يخطط لمناقشة صفقة أوبك+ مع كبرى شركات النفط الروسية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم مناقشة شروط صفقة "أوبك+" مع كبرى شركات النفط الروسية، وذلك قبيل اجتماع وزاري لـ"أوبك+".

وجاء تصريح بيسكوف ردا على سؤال للصحفيين بهذا الشأن اليوم، وأضاف المتحدث باسم الكرملين أنّ جدول بوتين لا يزال لا يشمل إجراء محادثات هاتفية مع القيادة في السعودية أو دول أخرى في "أوبك+"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار بيسكوف، إلى أنّ العمل التحضيري لاجتماع "أوبك+" جار ويشرف عليه نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك (وزير الطاقة الروسي السابق).

وأجلت مجموعة "أوبك+" المحادثات حول سياسة إنتاج النفط لعام 2021 إلى بعد غد الخميس. وكان من المقرر أن تعقد مجموعة "أوبك+"، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرين، اجتماعها اليوم الثلاثاء.

مسؤول روسي: الهيدروكربونات ستظل المصدر الرئيسي للطاقة لعقود

وفي سياق آخر، أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، عن ثقته بأنّ الهيدروكربونات ستحافظ على أهميتها في العقود القادمة وتظل من المصادر الرئيسية للطاقة في العالم.

وجاء تصريح المسؤول الروسي خلال منتدى روسي ألماني للمواد الخام منعقد اليوم الثلاثاء، وقال: "نرى أنّ الهيدروكربونات ستظل المصدر الرئيسي للطاقة خلال العقود القادمة، ومن المهم التأكد من استخدامها في أنقى صورة ممكنة، إلى جانب استخدام مصادر طاقة جديدة".

وتوقع نوفاك، أن ترتفع حصة الهيدروجين في ميزان الطاقة العالمي بحلول 2050 من 7% إلى 25%، مشددا على دعم روسيا لجهود مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وضمان الوصول الشامل إلى الطاقة وإدخال التقنيات النظيفة.

وأشار المسؤول الروسي، إلى أنّ روسيا تخطط لزيادة حصة توليد الطاقة الصديقة للبيئة (الغاز والرياح والشمس وكذلك الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية) بحلول العام 2035 إلى 88.6%.

ووفقا لنوفاك، الذي شغل منصب وزير الطاقة الروسي سابقا، فميزان الوقود والطاقة الروسي يعد واحدا من أنظف الوقود في العالم، حيث تمثل مصادر توليد الطاقة الخالية تماما من الكربون أكثر من ثلث ناتج الطاقة (34.5%).