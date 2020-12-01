وزارتا الزراعة والتضامن توزعان 620 مشروع دجاج بياض للأسر المستفيدة من الدعم النقدي 

قامت د نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور علي حزين رئيس جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة نائبا عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بافتتاح مشروع برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى والخاص بسلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي في مصر ، وذلك بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة بوزارة الزراعة.

وتمول وزارة التضامن الاجتماعي المشروع لـ٦٢٠ مستفيدا، بقيمة ١٥ ألف جنيه لكل مستفيد بـ ٥ قري وهي" الشهابية والحماد والشيخ مبارك ببلطيم والمجاز الشرقي والغربي وتوابعهم وغرب تيرة وتوابعها بمركز الحامول".

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي عرض ٥ نماذج لمشروعات تلك الأسر والتي تتمثل في بطاريات تربية دواجن بياضة بكل وحدة ١٢٠ طائرا عمر ١٢٠ يومًا لانتاج البيض بعد أسبوعين من التسليم، وهذه هي المرحلة الأولي من المشروع والذي يعد تنفيذه بكفر الشيخ الأول من نوعه علي مستوي الـ٢٧ محافظة، فضلا عن تأسيس عدد من المشروعات التنموية بعدة محافظات تبدأ بمحافظة كفر الشيخ لعدد من مستفيدي تكافل و كرامة.

وسلمت السيدة/ نيفين القباج شهادات صك المشروع لـ ٢٠ مستفيدة من المستفيدات من المشروع من أهالي قرية الشهابية بمحافظة كفر الشيخ.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج فرصة يستهدف ثلاث فئات السيدات المعيلات "الأرامل والمطلقات أو المتزوجات ويهدفون لتحسين حياتهن "، وكذلك الصيادات والحرفيات، مشيرة إلى أن محافظة كفر الشيخ تتوافر بها فرص عمل، لذلك تسعي لتقديم الدعم الفني والتدريبي للمواطنين.

وأضافت السيدة/ نيفين القباج أن بطارية الدواجن ربطت أكثر من حرفة ببعضها ومن ثم وفرت العديد من فرص العمل ، مشددة علي أن هناك هدفًا آخر للمشروع وهو توفير التغذية السليمة للأسرة بشكل جيد، والاهتمام بصحة الأطفال خاصة في ظل ارتفاع نسبة الانيميا بين الأطفال.

وأوضحت وزيرة التضامن أن البرنامج موجه للمستفيدات من برنامج الدعم النقدي "تكافل"، مشيرة إلى أنه لن يتم ايقاف برنامج تكافل لهن الا بعد عام من القرض، وذلك بهدف طمأنة الأسر، والتأكيد علي مساندة الدولة لهن وعدم تركهن الا بعد نجاح المشروع، مشددة علي ان الوزارة تسهم كذلك في توفير وسيلة تنظيم أسرة مجانا للسيدات، خاصة أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة كلما أثر ذلك بالسلب اقتصاديًا عليها ، لذلك تتيح وزارة التضامن الاجتماعي وسائل تنظيم الاسرة مجانا لكل سيدة تنفذ مشروعا، خاصة أن الهدف تنمية الأسرة بأكملها وليس تنمية المشروع.

ومن جانبه، قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إن هناك تواصلا مع وزيرة التضامن الاجتماعي من أجل الاعداد للزيارة التي حققت عدة أهداف لعدة شرائح في المحافظة، مشيرًا إلي أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بتوفير ٣٠٠ نول للسيدات في مركز "فوه" من أجل النهضة بهذه الصناعة من جديد واستعادة بريقها الذي كانت عليه.

واضاف محافظ كفر الشيخ أن السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لديها اهتمام بالصيادين في ظل الدعم اللا محدود لهذه الفئة، مشيدا في الوقت ذاته بمشروع سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي، حيث إن بطارية الدواجن فكرة عبقرية، خاصة أن السداد سيكون من إنتاج الدواجن.

ويهدف المشروع لمساعدة المستفيدين في خلق أنشطة مستدامة ناجحة تدر دخلًا يساهم في رفع مستوى معيشتهم وتساهم في تخليهم عن الدعم النقدي في سبيل تخفيف الأعباء عن شبكة الحماية الاجتماعية وخلق قيمة مضافة للمجتمع وللاقتصاد المصري..

ويأتي هذا المشروع فى إطار خطة برنامج فرصة لتنفيذ واحدة من المشروعات التنموية المبتكرة والتي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة من برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة "، من خلال الإنتاج المنزلي والعمل في سلاسل انتاج متكاملة يزود فيها البرنامج المستفيدين بالتدريب والاشراف وأدوات الإنتاج والمساهمة في بيع المنتج النهائي، و ذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الاهلية والقطاع الخاص في هذا المجال.

‏ومن ناحيته قال الدكتور على حزين أنه فى شهر يونيو الماضى تم توقيع عقد انابة بين وزارة التضامن الاجتماعى وجهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة لإلحاق المستفيدين من برامج الدعم النقدى الذى تقدمه وزارة التضامن بسوق العمل من خلال تملكهم للأصول والمشروعات التى سوف يقوم الجهاز التفيذى بتصميمها وتنفيذها. ‏

‏واضاف "حزين" ان الجهاز هو احد الاجهزة التى تعمل تحت مظلة وزارة الزراعة بهدف احداث تنمية شاملة ومتكاملة فى المناطق الفقيرة والمناطق الاكثر احتياجا . ونظرا لما يمتلكه الجهاز من خبرات وكفاءات تنموية ومالية وإدارية قادرة علي التنفيذ والمراجعة الفنية والمالية لكافة المشاريع والأنشطة بكل دقة وسرعة وأمانة وشفافية. لذا قامت وزارة التضامن الاجتماعى بإنابة الجهاز فى تصميم واقامة وتنفيذ ومتابعة عدد 2400 مشروعا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى عدد أربعة محافظات ( قنا – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ كمرحلة اولى ) لرفع مستوى دخل هذه الأسر وخلق فرص عمل جديدة ‏وأشار إلى أن مشروع الدجاج البياض بمحافظة كفر الشيخ تم تصميمه بحث يتم تسليم 120 دجاجة فى عمر وضع البيض وبطارية تربية وكمية من العلف يتم توزيعها على المستهدفين ثم تجميع البيض الناتج فى مركز لتعبئته وتسويقه ‏ ‏والجدير بالذكر أن وزارتى التضامن والزراعة قامتا بالتوقيع على برتوكول تعاون فى شهر يونيو الماضى وذلك فى اطار السياسة العامة للدولة وتوجيهات القيادة السياسية فى البلاد بضرورة التعاون بين الوحدات الحكومية والوزارات المختلفة وتوحيد الجهود وتعظيم العائد من الموارد المتاحة حتى يحدث التكامل فى العمل وينعكس على جودة الخدمات المقدمة من الوحدات الحكومية للمواطنين مما يؤدى الى تحقيق الأهداف المنشودة باعلى مستوى كفاءة