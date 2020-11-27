وزير الزراعة يبحث مع سفير كازاخستان زيادة التعاون الزراعي بين البلدين

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خيرت لامع سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة.

وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وكذلك التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي والأمصال واللقاحات البيطرية وإنتاج تقاوي الخضر وزير الزراعة، قال إنه تم تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من الدولتين على أن تعقد اجتماعا خلال الأسبوع القادم بالفيديو كونفرانس لبحث أليات تفعيل اتفاقات التعاون من ناحيته وجه "لامع" الشكر لوزير الزراعة وتطلع إلى تعميق وزيادة التعاون بين البلدين الشقيقتين والتي تربطهما علاقات متميزة في المرحلة الحالية.