"الرياضة" تعلن عن فرص لتدريب الشباب للتشغيل بالقطاع الخاص الصناعي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب - الإدارة العامة للمشروعات)، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة عن توافر فرص للتأهيل والتدريب والتشغيل بالقطاع الخاص في عدد من المصانع في مجال الصناعات الهندسية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الغذائية.

وتتوافر فرص التشغيل بمناطق السادس من أكتوبر ووادي النطرون، وذلك للشباب من المرحلة العمرية من 18 حتى 35 عامًا، إذ يتم توفير عدد من البرامج التدريبية العملية للشباب الذي سيتم قبوله للعمل عقب تنفيذ المقابلات الشخصية، مع إمكانية توفير وسائل مواصلات وسكن للمغتربين ببعض من فرص التشغيل المقدمة وفقًا للمنشآت المتوفر لديها هذه الفرص.

وعلى الشباب الراغب في التقديم تسجيل بياناته باستمارة طلب من خلال الحضور إلى مقر وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب – الإدارة العامة للمشروعات – الدور السابع)، أسبوعيًا عدا الجمعة والسبت من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا، مع إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي لإرفاقها باستمارة التسجيل، علمًا بأنّ الموعد الأقصى للتقديم يوم 31 ديسمبر الحالي.

وكانت مبادرة "مصر تعمل" التابعة لوزارة الشباب والرياضة أعلنت عددا من ملتقيات التوظيف للشباب بإحدى شركات الحلويات والهايبر ماركت بالتفاصيل الآتية:

تفاصيل الوظائف بالهايبر ماركت:

1- جزار - مشرف جزارة – مشرف بقالة.

2- موظف أمن.

3- مراقب كاميرات.

4- بائع بقالة.

5- بائع لحوم.

6- خباز (شرقي - غربي).

7- موظف خدمات.

8- سائقين رخصة مهنية (أولى - ثانية - ثالثة).

وتقدم الشركة مزايا مختلفة: مرتبات مجزية وحوافز شهرية وتأمين طبي واجتماعي، وتأمين على الحياة، وفرص للترقي.

تفاصيل الوظائف بشركة الحلويات:

1. كاشير: يفضل المعرفة التامة للتعامل مع النقود وجرد وتصفية الكاش نهاية الشيفت.

2. عضو فريق: عارض منتجات وبائع داخل الفروع.

3. كابتن أوردر: تقديم الأوردرات في المطاعم.

4. شيف شرقي وإيطالي "فطائر ومعجنات".

5. دليفري.

6. متلقي طلبات (ديسبتشر).

7. ويتر.

8. استيورد.

مميزات وحقوق الوظيفة:

- يبدأ المرتب من 2300 جنيه، ويزيد حسب الوظيفة، ومرتب الشيف 4500 جنيه + تيبس.

- تأمينات صحية واجتماعية.

- 8 ساعات عمل.

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل متوسط، وعالِ (خريجين).

- خبرة ودون خبرة حسب الوظيفة.

- موقف محدد من التجنيد.

- أقصى حد للسن 35 عامًا.