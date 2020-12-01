برعاية "الشباب والرياضة".. 21 دولة تشارك في بطولة بلاك بول للاسكواش 

في إطار دعم تنظيم مصر للبطولات الرياضية، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن رعايتها لبطولة بلاك بول سي أي بي للاسكواش، التي ستنطلق الاثنين المقبل.

ويشارك في البطولة 64 متنافسا، يمثلون 21 دولة، وستبث البطولة على تليفزيون الاسكواش العالمي لأكثر من 80 دولة في العالم.

صبحي: تنظيم البطولة رسالة للعالم.. وتأكيدا على ريادة مصر للاسكواش

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن تنظيم مثل هذه البطولات يؤكد قدرة و نجاح مصر في تنظيم البطولات العالمية، التي تعد بمثابة رسالة للعالم أجمع، وتأكيدا لريادة مصر المستمرة في رياضة الاسكواش بصفة خاصة.

من جانبه، أعلن محمد رائف، عضو مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية، أن النادي بالتعاون مع منظمة اللاعبين المحترفين برئاسة اليكس جوخ، والبنك التجاري الدولي، بصدد تنظيم بطولتين دوليتين متتاليتين في رياضة الاسكواش بتصنيف ذهبي، وجوائز مالية 225 ألف دولار أمريكي، في الفترة من 7 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وتعتبر بطولة بلاك بول واحدة من أهم البطولات التي تحظى باهتمام حسين أباظة، عضو مجلس الإدارة، ويشارك فيها 64 لاعبا ولاعبة من أرقى تصنيف دولي، يمثلون أكثر من 21 دولة، لافتا إلى أن البطولة تحظى بدعم الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، ورعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي يشجع على أن تحتضن مصر تنظيم مثل هذه البطولات.

وأوضح "رائف" أنه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر بسبب جائحة كورونا COVID-19، إلا أن تحالف المنظمين يتحدى الجائحة بحسن التنظيم وصرامة الالتزام بكل الاجراءات الاحترازية، التي تضمن سلامة كل المشاركين، وسيسمح بمشاركة نسبة ضئيلة من الجمهور، بحيث تضمن تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب، وتذاع البطولة على تلفزيون الاسكواش العالمي التي تبث لأكثر من 80 دولة بالعالم.

وأكد عضو مجلس الإدارة أن تنظيم تلك البطولتين يحمل رسالة للعالم أجمع أن الرياضة يجب أن تستمر رغم الجائحة، وأن مصر وشعبها قادرون على التعايش والتغلب على أصعب الظروف.

من جهته، أكد المهندس أحمد العبد، رئيس مجلس الإدارة، أن نادي بلاك بول يهدف إلى الحفاظ على الريادة المصرية في الاسكواش من خلال تنظيم البطولات الكبرى، مشيرا إلى أنه منذ إنشائه قبل 3 سنوات نظم عدة بطولات بتصنيف ذهبي وبلاتينيوم، موضحا: "بتنظيم تلك البطولتين تكتمل 5 بطولات تعتبر من أكبر وأهم البطولات على مستوى العالم، استطاع بها نادي بلاك بول أن يضع نفسه في مصاف الأندية العالمية.

وأشار الكابتن أشرف حنفي، الخبير الدولي، مدير المنتخبات المصرية السابق، مدير الاسكواش بالنادي، أن اللاعب كريم عبدالجواد "سبق وحاز على لقب بطولة بلاك بول 2018، ورنيم الوليلي على لقب بطولة بلاك بول للسيدات، ونور الشربيني بلقب 2019، وهانيا الحمامي بلقب 2020"، منوها إلى أنه ستشارك في هذه البطولة لاعبة نادي بلاك بول سلمى هاني، المصنف رقم 10 على العالم، واللاعبة المحترفة منة ناصر، الحاصلة على كارت الأفضلية، كما يشارك الناشىء الواعد لاعب نادي بلاك بول أحمد وائل بعد حصوله على الكارت في إطار اهتمام النادي بإتاحة الفرص لناشئي النادي لدخول عالم الاحتراف من أكبر بوابة؛ إذ يساعدهم على سرعة تحسين التصنيف.