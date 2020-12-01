قاسم: "قرار مواعيد غلق المحال التجارية" هدفه تحسين جودة الحياة للمواطن

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يتم اليوم تطبيق قرارات مواعيد غلق المحال التجارية الجديدة، حيث يجري ذلك وفقا لعدة آليات هامة، بالتواصل مع المحافظات من خلال الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء والتنسيق مع مديريات الأمن مع لجان المتابعة على الأرض، وفقا للقرار الصادر الجمعة ما قبل الماضي، لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي باعتباره رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بحسب القانون رقم 154 لسنة 2019.

وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أنه وفقا للمادة الأولى من القرار المكون من 8 مواد، بأن مواعيد فتح المحال والمولات التجارية عدا المطاعم والكافيهات تبدأ من الساعة السابعة صباحا وتغلق في العاشرة شتاء، وفي الحادية عشر مساء بالصيف، ويتم زيادة التوقيت في الإجازات والأعياد لتكون 12 صيفا و 11 مساء.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والمزارات تبدأ مواعيدها من 5 صباحا حتى 1 صباحا صيفا، وحتي 12 شتاء، ويتم زيادتها أيضا بالإجازات الأسبوعية والأعياد الرسمية لتعلق 1 صباحا، مع استمرار خدمة التيك واي والديلفري على مدار 24 ساعة.

وتابع أنه فيما يخص الورش والأعمال الحرفية بالكتلة السكنية تكون مواعيد فتحها هي 8 صباحا وتغلق 7 مساء بالصيف و6 مساء في الشتاء، عدا الورش الموجودة بالطرق السريعة وذات الخدمات العاجلة للمواطنين التي يصدر بموجبها قرارا من وزير التنمية المحلية، مشيرا إلى أنه يجوز تعديل تلك المواعيد في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بناء على اقتراح المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص العامة.

وفيما يخص الاستثناءات، لفت قاسم إلى أنه يجوز تعديل مواعيد المحال في المحافظات الساحلية والسياحية بقرار من وزير التنمية المحلية بناء على اقتراح المحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بعد العرض على اللجنة العليا والتنسيق مع وزير السياحة والآثار، مضيفا أنه يستثنى من القرار كل محال البقالة والأفران والسوبر ماركت مع مراعاة الأنشطة لمحال بيع الخضار والفاكهة وأسواق الجملة والصيدليات.

وشدد على أن ذلك القرار له الكثير من الآثار الإيجابية، من بينها منع الضوضاء والمحافظة على البنية التحتية للدولة وإتاحة الكثير من الوقت للعاملين في هيئات النظافة لتنظيف الشوارع وتنظيمها وتقليل الازدحام وتحسين جودة الحياة للمواطن، نافيا أن تلك المواعيد تقلل أرباح أصحاب المحلات حيث إنها لا تؤثر على فترات البيع.

وأوضح أن لجان تابعة لوزارة الداخلية ستتولى التأكد من الالتزام بذلك القرار، حيث سيتم توقيع عقوبات تدريجية تبدأ بإنذار كتابي وإذا تكرر الأمر خلال 15 يوما يتم إغلاق المنشأة لمدة شهر ولا يجوز الفتح إلا من خلال إذن كتابي من الهيئة المسئولة في الحي الذي توجد به المنشأة، وفي حال تكراره يتم سحب التراخيص، مشيرا إلى أنه يمكن الإبلاغ عن أي منشأة مخالفة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" على رقم الواتس آب 01150606783.