تعاون مشترك بين "الصحة" والجامعة الأمريكية لمواجهة الزيادة السكانية

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن عدد سكان مصر، تضاعف 14 مرة خلال الفترة من 1882 إلى عام 2017، حيث زاد عدد السكان من 6.7 مليون إلى 94.8 مليون خلال تلك الفترة، وهو ما يؤثر على نصيب الفرد من التعليم والصحة والموارد المتاحة، وبالتالي على مستوى الخصائص السكانية بشكل عام.

وأكد على أن المشكلة السكانية قومية، تحتاج في مواجهتها إلى تضافر جهود كل الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء، في افتتاح ورشة عمل "تحليل السياسات العامة"، في إطار التعاون بين ملتقى السياسات العامة بالجامعة الأمريكية، والمجلس القومي للسكان.

وأضاف أن المجلس، بصدد إعداد عدد من أوراق السياسات العامة، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، لعدد من القضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية، مثل التسويق الاجتماعي لنشر الوعي بمفهوم الأسرة الصغيرة وخصوصا بين الشباب، والأمن الغذائي "التحديات والاستدامة لمصر2050"، ومستقبل الأمن المائي في مصر، وأثره على السكان.

جدير بالذكر، أن ورشة العمل التي تتم بالتعاون بين المجلس القومي للسكان ومشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بالتعاون مع مؤسسة جون سنو، تناولت أهم القضايا المتعلقة بالسكان والتنمية في مصر، ونظرة عامة على الخطة الاستراتيجية القومية للسكان، وأوراق السياسات المقترحة للتنفيذ.