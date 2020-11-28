مساعد وزيرة الصحة: مريض كورونا ينقل العدوى لشخصين قبل تعافيه

قالت الدكتورة نهي عاصم، مساعد وزير الصحة للأبحاث الدوائية، إن أرقام مصابي فيروس كورونا في مصر بدأت في الزيادة بشكل نسبي، ما يستوجب وجود حذر من المواطنين: "في المتوسط الأعداد بتزيد، لدرجة إن لو في شخص مصاب بيعدي 2 قبل ما يخف".

وأضافت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية "DMC"، أن محددات الصحة والعوامل التي تؤدى إلى زيادة اعداد المصابين أولها المواطنين وثانيها التعاون الحكومي مع المرضي، وثالثها الالتزام بالإجرءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة.

وأوضحت، أن كافة اللقاحات في طور التجارب، ولم يتم التأكد من مدى جدوى تلك اللقاحات المنشأه حديثا، حيث أن كافة الأرقام التي أعلنتها مختلف الدول هي أرقام مرحلية وليست مؤكدة: "عندنا تجارب كتير نتائجها مبشرة".

وأشارت، إلى أن عدد الشركات المنتجة للقاحات وصل تعدادهم لـ9 لقاحات، وهما اللقاحات المبشرة بالقضاء على الفيروس من العالم أجمع، بعد الإفصاح عن نتائج تلك التقارير.

وأكدت "عاصم"، أن هناك جزء كبير لعلاج فيروس كورونا يعتمد على العزل المنزلي للمصابين، وبالنسبة لتحور الفيروس فلم يثبت حتى الآن بعد مراجعة الفحوصات الخاصة بالمرضي في مستشفيات وزارة الصحة المصرية: "وارد أن يكون هناك أكثر من جهاز يتأثر نتيجة الإصابة بالفيروس، طبقا للمرضي المحجوزين بمستشفيات الوزارة وجرى عليهم الفحوصات".

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102390 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 357 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.