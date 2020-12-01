رئيس شركة "إجابات": 41% من المصريين لم يستوعب خطورة كورونا حتى الآن

قال محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة "إجابات" للأبحاث التسويقية، إن الحكومة المصرية، بذلت جهودًا كبيرة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشددًا على ضرورة اتباع المواطنين الإجراءات الوقائية والاحترازية المعلنة، للوقاية من هذا الوباء، خاصة أن هناك بعض الدول، ستبدأ في إنتاج اللقاح في القريب العاجل.

وأضاف "أحمد"، خلال حواره على شاشة "mbc مصر"، أنه من المتوقع عقب مرور شهرين من الآن سيتوافر اللقاح في مصر، كما أن حوالي 41% من المصريين لم يستوعبوا خطورة فيروس كورونا المستجد، و 86% من الشعب راضين عن أداء الدولة في مواجهة كورونا، لكن لم يصدروا أي رد فعل تجاه هذا الأداء.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "إجابات"، إلى أن علاج مصابي كورونا أمر هام للغاية من أجل الحد من انتشار العدوى بين المواطنين، فضلًا عن ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى والمخالطة عن بعد مع غسل اليدين باستمرار، فاتخاذ الإجراءات الاحترازية هي الطريقة الفاعلة للتصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأوضح أنه لابد من إدراك خطورة كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية خاصة فى التجمعات والمناسبات، ففيروس كورونا خطر جدا، حيث إن الموجة الأولى حدثت في الخارج ثم مرت على مصر بعدها وهو نفس الشئ فى الموجة الثانية لذلك يلزم الاحتراس، كما أن دخول المدارس مع عدم الالتزام قد يعزز الموجة الثانية من سريعا.

وشدد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات في المدارس والجامعات والعمل وغيرها، ففصل الشتاء بدأت بوادره فى الظهور، والموضوع سهل وغير مكلف لابد من ارتداء الكمامة مع وجود التباعد الاجتماعي، وكثيرين يلاحظون أن نحو 79% من عمال الدليفري والكهرباء والمياه، لا يلتزمون بارتداء الكمامة.

وتابع: "ده فيه خطورة عليهم، لأنهم يدخلون بيوت كثيرة ويتعاملون مع العديد من الأشخاص، ومن المنتظر أن يتم إنتاج لقاء كورونا خلال أيام ولذلك لا بد أن يلتزم الجميع حتى تمر هذه الفترة بسلام".