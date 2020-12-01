«المالية»: إقبال كبير للمتقدمين لشغل 1700 وظيفة في «الضرائب»

قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية لـ"الوطن" إن إقبالاً كبيراً تشهده مسابقة وظائف مصلحة الضرائب المصرية لشغل 1700 وظيفة لديها حتى الآن.

وأعادت المصادر، التأكيد على أنه سيتم إرسال رسالة تأكيد لكل من استكمل مستندات التقديم على الموقع الإلكتروني "على أن يتم فحص تلك المستندات ولا يعني ذلك أنّ المتقدم مستوفي لشروط التقدم"، على أن يتم تحديد موعد اختبارات التقييم ومكان انعقادها بالنسبة للمتقدمين المستوفين لشروط التقديم بعد انتهاء مدة الإعلان على ذات الرابط بالموقع الرسمي لوزارة المالية، والمحدد في 22 ديسمبر الجاري.

وبحسب شروط المسابقة، تعقد اختبارات التقييم في صورة إلكترونية "على الحاسب الآلي" ويتم قبول الأعداد المطلوبة بعد مراجعة أصول المستندات المطلوبة، وطبقًا لترتيب المتقدمين في نتيجة اختبارات التقييم الإلكترونية بالإضافة إلى المقابلة الشخصية، وفي حالة ثبوت أن البيانات المسجلة في طلب التوظيف مخالفة للحقيقة وللمستندات المقدمة سيتم استبعاد المتقدم واعتباره غير مستوفي للشروط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ولن يلتفت إلى طلبات التوظيف غير المستوفاة لشروط التقديم الموضحة، أو التي تقدم باليد أو التي ترد قبل أو بعد المدة المحددة لتلقي الطلبات.

وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن حاجتها للتعاقد مع 1700 مأمور ضرائب "مأمور ضرائب فحص - مأمور ضرائب حصر" وفقًا للتوزيع الجغرافي.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن الشروط تتلخص في أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، ولائقا طبيا، وأن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم إليها، وأن تكون مثبتة كمحل إقامة له ببطاقة الرقم القومي في تاريخ هذا الإعلان.

وتابعت بأن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو أعفى منها، وأن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة) بتقدير عام جيد جداً على الأقل، ولا يزيد سن المتقدم عن 27 عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان.

وأوضحت المصادر أنه لن يتم النظر إلى أي طلب للحصول على الوظيفة لا يستوفى الشروط المطلوبة للتقديم، مشيرة إلى أن المستندات المطلوبة تتلخص في صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه، وصورة من شهادة ميلاد مميكنة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية في تاريخ الإعلان، وصورة من شهادة أداء أو الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتقدم من الذكور، وصورة من صحيفة الحالة الجنائية، وصورة شخصية.

وأكملت أنه يجب على المتقدمين للوظائف عمل مسح ضوئي للمستندات المطلوبة قبل البدء بعملية التسجيل، وألا تستغرق عملية التسجيل وتحميل الملفات أكثر من 10 دقائق، وللحصول على المساعدة يمكنك التواصل مع الدعم الفني على البريد الإلكتروني JobsQ@mof.gov.eg.

وأشارت إلى أنه في حالة ثبوت أن البيانات المسجلة في طلب التوظيف مخالفة للحقيقة وللمستندات المقدمة سيتم استبعاد المتقدم واعتبارة غير مستوفي للشروط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وقالت المصادر إنه يجب على المرشحين المستوفين لشروط التقديم اجتياز اختبارات التقييم والتي ستتم بشكل إلكتروني، وذلك بنسبة 75% على الأقل في مجالات (المحاسبة بصفة عامة - القوانين الضريبية - الحاسب الآلي - المهارات الشخصية الأساسية - اللغة الإنجليزية)، وسيتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين ممن اجتازوا الاختبارات الإلكترونية فقط، كما سيتم تسليم أصول المستندات السابقة، بالإضافة إلى إجراء كشف طبي وذلك بالنسبة للمتقدمين المرشحين للقبول، قبل 22 ديسمبر.