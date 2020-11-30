محافظ القليوبية: توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإصلاح معدات النظافة

عقد محافظ القليوبية اليوم اجتماعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، ومديري الشئون المالية والحملة الميكانيكية بالديوان العام، وعدد من الإدارات المعنية، وذلك لحصر وإنشاء قاعدة بيانات لجميع المعدات الموجودة التي تعمل في قطاع النظافة، وذلك بهدف تنظيم التعاون مع مجالس المدن في حالة وجود معدات غير مستغلة في مدينة وفي ذات الوقت تحتاج إليها مدينة أخرى، لاستغلال جميع المعدات الاستغلال الأمثل وعدم إهمالها، فضلا عن حصر المعدات المعطلة التي تحتاج إلى صيانة وتوفير الاعتمادات المالية لإصلاحها وتشغيلها، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة خصوصا بالطرق العامة والسريعة والطريق الدائري.

وأكد المحافظ خلال اجتماعه برؤساء المدن والأحياء أن المحافظة ستقوم بتوفير اعتمادات مالية لإصلاح المعدات المعطلة، سواء كانت تحتاج إلى عمرات جسيمة أو خفيفة، والتنسيق في نفس الوقت مع جهاز الخدمات الحكومية لتكهين المعدات غير القابلة للإصلاح، والتعاقد مع الشركات في توريد معدات جديدة وتوزيعها على المدن الأكثر إحتياجا، مؤكدا على أن المحافظة تدعم هذا الملف دعما خاصا باعتباره ذو أهمية قصوى.

وأكد المحافظ خلال اجتماعه أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالمحافظة، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع، مطالبا المسئولين بضرورة العمل على مدار 24 ساعة وتنظيم النوبتجيات الصباحية والمسائية، وتفعيل إدارات المتابعة ومشرفين القطاعات للمرور ليلا ونهارا، وتقسيم المدن إلى قطاعات للقضاء على أي تراكمات للقمامة، والتعاقد لشراء صناديق قمامة جديدة وتوزيعها بالشوارع، مؤكدا على ضرورة أن يشعر المواطن بتحسن ملحوظ في هذا القطاع الهام .

وعلى صعيد آخر كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستمرار في حملات إزالة الإشغالات والمخالفات ومنع تبوير الأراضي الزراعية، خصوصا علي الطريق الزراعي واتخاذ أقصى الإجراءات تجاه المخالفين وتحرير محاضر وتحويلهم إلى النيابة، حفاظا على الرقعة الزراعية التي تمثل جزء مهم من ثروة مصر القومية.