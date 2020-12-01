حاتم: كورونا ستنتهي خلال 9 شهور وتجريب اللقاح الروسي في مصر خلال أيام

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، إن جميع التطعيمات الموجودة حاليا لمختلف الأمراض نجحت بنسبة 99.9% في مواجهة الأمراض المخصصة لها، مشيرا إلي أن التطعيمات الأمريكية في انتظار الموافقات النهائية لها نظرا لتحضيرها بطريقة كاملة معتمدة على "الار إن اس"، مشيرا إلي أن الدولة تتعاقد حاليا للحصول على لقاحات "اكسفورد وروسيا والصين" مشيرا إلى أنه يجري حاليا انتظار نهاية كورونا خلال ٩ شهور من الآن .

وأضاف حاتم، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي للجمعية المصرية للشعب الهوائية، أن حالات الإصابة بكورونا في تزايد، فضلا عن تزايد أعداد المحجوزين بالمستشفيات الجامعية، موضحا أن الأطقم الطبية في مصر أصبح لديها كفاءة عالية في التعامل مع المرض، مناشدا المواطنين ارتداء الكمامة.

وتابع: الكثير من الأمراض الفيروسية ليس لها علاج، مضيفا أن هناك أمراضا حاليا أصبح التطعيم إجباريا بها بعد أن كان اختياريا، كمرض الدرن، مشددا على المحافظة على الصحة وتنظيم الغذاء المتكامل.

وتابع تطعيم الإنفلونزا الرباعي، مهم جدا، و ذلك لمواجهة أعراض الانفلونزا، والتعامل مع أعراض كورونا، مشيرا إلي أن هناك ٥ لقاحات قريبا جدا ستكون متوفرة، موضحا أنه سيتم استخدامها في مصر من دول انجلترا وفرنسا وأمريكا و الصين وروسيا، لافتا إلي أنها تطعيمات تم تجربتها، مشيرا إلي أن تطعيمات موديرنا وفايزر، يتم انتاجها من خلال الأحماض النووية مشيرا إلي أنه سيتم إتاحتها خلال أسبوعين في السوق الأمريكي، وسيتم تطعيم الفرق الصحية وقوات إنفاذ القانون وغيرهما.

وأضاف حاتم أن تطعيم اكسفورد يتم إضافته للقاح آخر لتحفيز المناعة، وهو مقارب للقاح الروسي المقرر بدء التجارب به بالمستشفيات الجامعية خلال أسبوعين في مصر، موضحا أن آخر العام سيكون هناك ٣ لقاحات متوفرة في الأسواق.

وتابع حاتم أن التجارب حتى الآن على اللقاحات المعلن عنها مبشرة، مضيفا أن أزمة كورونا ستنتهي خلال ٩ شهور، مشيرا إلي أن التطعيمات سيتم استخدامها في مصر وسيتم معرفة آثارها والتأكد من جودتها وفاعليتها على الفيروس.