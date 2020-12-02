في شهر التوعية به.."الصحة" توضح طرق الوقاية من مرض الإيدز وأعراضه

أوضحت وزارة الصحة والسكان، طرق الحماية من الفيروس المسبب للإيدز، تزامنا مع الاحتفالية بشهر التوعوية بالمرض.

وقالت الوزارة إنه من الممكن أن تنجب الأم المصابة طفلا غير مصاب بشرط الالتزام بطرق الوقاية من انتقال العدوى من الأم المصابة للجنين والمتابعة مع طبيب مختص.

وأكدت الوزارة ضرورة الامتناع عن مشاركة الأبر والسرنجات أو الأدوات الثاقبة للجلد مع شخص آخر، والالتزام بالسلوكيات والعلاقات الآمنة ومعرفة طرق انتقال العدوى.

أعراض الإصابة بمرض الإيدز

وأعلنت الوزارة أن أعراض مرض الإيدز يتمثل في ارتفاع في درجة الحرارة وإسهال مزمن وطفح جلدي وأدوار البرد.

وكثفت وزارة الصحة مراكز الفحص والمشورة بمرض الايدز في المحافظات من خلال مراكز الصحة وجاءت علي النحو التالي في هذه المحافظات

الشرقية

الإسكندرية

كفر الشيخ

جنوب سيناء

البحيرة

الدقهلية

دمياط

القليوبية

الجيزة

وأكدت الوزارة أن مصر بدأت منذ ما يقارب 25 عاماً جهودها لمكافحة انتشار الإيدز، حيث تم تأسيس البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة والسكان مع ظهور أول حالات إصابة بفيروس نقص المناعة البشرى" الإيدز" بنهاية عام 1986 بهدف التخطيط والتنسيق والإشراف على جميع أنشطة مكافحة الإيدز بمصر من خلال وزارة الصحة والسكان والقطاعات الحكومية المختلفة وكذلك الهيئات الدولية والمجتمع المدني بما يضمن تقليل فرص العدوى وتوفير الدعم والرعاية والعلاج للمصابين.

ولفتت إلى أن ذلك يحافظ على ترتيب مصر كدولة ذات معدل انتشار منخفض لفيروس نقص المناعة البشري، مؤكدة أن مصر تلتزم التزاما تاما ودقيقاً بتحقيق الأهداف الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإيدز كجزء من الهدف الثالث ضمن أهداف التنمية المستدامة، حيث يسعى العالم إلى القضاء على الإيدز كمشكلة تهدد الصحة العامة بحلول عام 2030 وذلك من خلال تكييف الخطط والموارد لتسريع مسار الاستجابات الوطنية والوصول لتحقيق استراتيجية 90 - 90 - 90.