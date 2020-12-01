مستشار الرئيس: السيسي لديه اهتمام شديد بجناحي التقدم "الصحة والتعليم"

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن شركات التأمين في العالم الخاصة بالطب، تلجأ لأشياء استباقية، كون علمهم بأن تكلفة الوقاية أقل بكثير جدًا من تكلفة العلاج والمرض، موضحا أن الدولة المصرية بصفة عامة والرئيس عبدالفتاح السيسي بصفة خاصة، لديه اهتمام شديد جدًا بجناحي التقدم والرقي في أي دولة في العالم، وهما "الصحة والتعليم".

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، على شاشة "extra news"، أنه دائما يذكر أن الصحة أولا قبل التعليم، كون الشخص من أجل أن يتلقى تعليمًا جيدًا، يجب أن يكون ذا صحة جيدة، "الصحة والتعليم أساس التقدم والرقي لأي دولة، كل الدول التي نُطلق عليها متقدمة، جاء تقدمها بفضل تطوير الصحة والتعليم، وتطوير الصحة بها جزء وقائي وجزء علاجي".

وعن القضاء على قوائم الانتظار، أكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن هناك أصحاب أمراض مزمنة، تقدم لهم الخدمات الطبية العاجلة في أماكن تقديم الخدمة، مثل من يعاني من أزمة قلبية حادة، أو من يحتاج لعلاج لمرض مزمن، أو من يحتاج لعملية جراحية عاجلة، أو من يريد إجراء عملية الزائدة، كل ذلك يتم التعامل معها في الحال.

وتابع: "فيه بقى أمراض نُطلق عليها طويلة المدى أو الحالات الباردة، ودي اللي كانت في قوائم الانتظار، وتقديم الخدمة لتلك الحالات، وعدم الانتظار يؤدي لنتائج طيبة جدا، ويسعد المرضى، قد يكون مرضه جزء من الإعاقة، وينعكس سلبيا على أسرته، فالقضاء على هذه القوائم، شيء إيجابي جدا، ومؤثر بالنسبة للناس نفسيا واجتماعيا".

من ناحية أخرى، أكد عوض تاج الدين، أن العلاج على نفقة الدولة جزء جيد جدا ومؤثر، ويسعد المصريين، وهذا حق لهم، "ده دعم كثير جدا للمواطنين، تكاليف العلاج على نفقة الدولة كبيرة بخلاف تكاليف المؤسسة التي اجريت فيها الخدمة الطبيبة ، وتكلفة البشر الذين يقدمون الخدمة".