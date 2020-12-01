نائب وزير الزراعة: مصر تنتج 12 مليار بيضة سنويا و6 ملايين طن لبن

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إن اللبن الفريش المستخدم في مصر يكفي السوق المحلي وهو المستخدم للبيع في عبوات في السوبر ماركات وتنتج مصر منه سنويا 6 ملايين طن سنويا أما لبن البودرة فيتم استخدامه لتصنيع الشوكولاتة والحلويات بجانب تصنيع جزء منه في مصر ثم تصديره مرة أخرى.

وأضاف "الصياد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى التحرير" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هدفه توفير اللبن بشكل آمن وصحي ونظيف للجمهور لذلك تطبق وزارة الزراعة نظما للتوسع في التحسين الوراثي للحيوانات وفق شروط علمية عالمية.

وأوضح أن يتم إضافة سلالات أجنبية إلى السلالات المصرية التي تتأقلم مع المناخ في مصر من أجل الخروج بسلالات هجينة جديدة متأقلمة على الظروف في مصر وتعطي لحما ولبنا بشكل أكبر من الموجود حاليا لتنفيذ مخطط زيادة الإنتاجية للتصدير الخارجي وفقا الشروط المعتمدة من مختلف دول العالم.

وأشار نائب وزير الزراعة، إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن يفوق 97% وهذا تسبب في وجودها في الأسواق بأسعار منخفضة بحيث لا يتعدى الكيلو 22 جنيها للدواجن الحية ولا يزيد سعر الكيلو من الفراخ المجمدة على 30 جنيها، كما أن لدى مصر إنتاجا وفيرا من البيض يصل إلى 12 مليار بيضة سنويا وسط استعدادات للتصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي.

ولفت إلى أن أسعار اللحوم والدواجن والأسماك منخفضة طوال العام رغم وجود جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مع وجود مكسب للمنتج وسعر مناسب للمستهلك، مشيرا إلى أن الإنتاج السمكي في مصر مرتفع ويعتمد على المصايد الطبيعية بجانب الاستزراع السمكي الذي ينتج 80% من نسبة الأسماك المستخدمة في السوق المحلي مع تصدير الفائض إلى الخارج.