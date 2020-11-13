منى زكي: "حلمي مبيعرفش يسلق بيضة.. وأكله مش بيعجبني"

فاجأت الإعلامية منى الشاذلي، ضيفتها في برنامج "معكم" المذاع على قناة "cbc" الفضائية، الجمعة، الفنانة منى زكي، بفيديو بثه زوجها الفنان أحمد حلمي، وهو يطهو "كيكة"، وفشل في ذلك.

وعلقت "منى" على الفيديو، قائلة: "أنا مشوفتش الفيديو ده لأني كنت هنا عندك بنصور البرنامج.. أنا لما بسيب البيت معرفش بيعمل إيه.. ببقى قلقانة الصراحة".

وتابعت: "معرفش إية كمية إهدار الموارد، الدقيق والسكر والشكولاتة دي.. حلمي مبيعرفش يعمل غير سد الحنك اللي في مرة عملها وصورها.. ده مبيعرفش يسلق بيضة.. وكل اللي قالوه عن إنه كويس في المطبخ.. كذب طبعا"، مشددة: "أكل حلمي مش بيعجبني".

وخلال الحلقة طلبت الإعلامية منى الشاذلي من ضيفتها أن تكشف عن أغنية المهرجانات التي تغنيها في بعض الأحيان، فقالت إنها تغني مهرجان "إخواتي"، وخاصة جزء (مصاحبش الفرافير حتى لو راكبين فيراري".

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الليلة من برنامجها "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، كلا من الفنان محمد فراج، والفنانة منى زكي، بطلا فيلم الصندوق الأسود، والذي يعرض حاليا في جميع دور العرض السينمائية.

فيلم "الصندوق الأسود" بطولة كل من، منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال وقصة وإخراج محمود كامل ، وسيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، ويشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربع سنوات.

وتصدر الفيلم، إيرادات شباك التذاكر منذ طرحه في دور العرض السينمائية، يوم 28 أكتوبر الماضي، حيث حقق مساء أمس الخميس، 90 ألفًا و230 جنيها، ووصل إجمالي إيرادات الفيلم، منذ طرحه حتى الآن إلى ما يقرب من 3 ملايين و800 ألفًا و450 جنيهًا.