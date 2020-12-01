مستشار الرئيس: السيسي يتابع ملف جائحة كورونا دقيقة بدقيقة

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، كيفية متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فذكر أن السيسي يُتابع الحالات بكل دقة، "في كل دقيقة يتابع الحالات ويسأل ويستفسر عن كل الأوضاع وعدد الحالات البسيطة وعدد الحالات الشديدة، وتوفر الأجهزة سواء المساعدة أو أجهزة التنفس الصناعي وتوافر الدواء.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أنه كانت هناك جلسة للرئيس السيسي مع الحكومة لمناقشة هذا الملف، والاستعدادات الكاملة للتعامل مع هذه الحالات، وقام بإلقاء بيان بعد الاجتماع وطلب من المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الطبية للوقاية من هذا الوباء.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن الرئيس السيسي قال جملة ما زالت محفورة في وجدان الكثيرين "اللقاح الحقيقي هو وعي الشعب ووعي الأمة بخطورة الجائحة"، موضحًا أن ما ذكره السيسي هي الحقيقة، فالجميع ينادي بالالتزام بكل الاحتياطات الاحترازية كونه اللقاح الحقيقي والأكثر أمانًا والأكثر تأثيرًا عن اللقاحات.

وأوضح تاج الدين، أن هناك زيادة في أعداد الإصابات بكورونا وهذه الزيادة متوقعة وهي ليست متسارعة لكن هناك زيادة، كثيرًا منها ذات أعراض بسيطة تُعالج في المنازل، والحالات التي تحتاج الدخول للمستشفيات يتم إدخالها المستشفيات فورًا سواء مستشفيات العزل أو غيرها، فتتوافر فيها كافة وسائل التشخيص والعلاج.