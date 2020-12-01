فيديو.. تاج الدين: القطاع الصحي استفاد كثيرًا من مبادرات الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن منظومة الرعاية الصحية استفادت كثيرا من مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقطاع الصحي، وانعكس ذلك مؤسسيا على الوحدات التي تقدم الخدمة، بالإضافة لانفتاح هذه المنظومة لتلقي المواطنين الخدمات الصحية والطبية العاجلة، والكشف عن الأمراض المزمنة من الأماكن المتاحة كافة بمصر، شارحا أن المشكلة الصحية بمصر كانت تدور حول أمراض مزمنة وطفيلية والالتهابات الكبدية.

وأكد "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، السيطرة على فيروس التهاب الكبد الوبائي، الذي أصبح في نهاياته، والبلهاريسيا التي كانت سببا في إعاقة كبيرة جدا من مسببات الإعاقة الكبدية، وأنقذت مصر من الإعاقة والوفاة، مشددا على أن مبادرة القضاء على فيروس سي وعلاج كل الحالات بالمجان، وتوفير الأدوية كافة لها، ساهمت كثيرا ومازالت في متابعة الحالات.

وأضاف مستشار الرئيس أنه بعدما تمت السيطرة على هذه الأمراض، بدأ البحث عن أمراض أخرى التي تسمى أمراض العصر، وتدور حول 3 أمراض تسبب مشكلات صحية للإنسان، مثل ارتفاع ضغط "الدم الشرياني، والدم الرئوي"، ومرض السكر، وأمراض الأورام، مشيرا إلى أن الضغط والسكر "غير المنتظم، وغير مكتشف" على الترتيب، الذي لا يعالج هو السبب الرئيسي والأساسي لأمراض الكلى، فالسيطرة على هذه الأمراض والاكتشاف المبكر يقلل المضاعفات، التي تصل للفشل الكلوي.

وشرح "تاج الدين" أنه في الكثير من الحالات يحتاج مريض الضغط والسكر للعلاج مدى الحياة، والدولة تصرف له علاج كل 3 أشهر، مشيرا إلى مبادرة الكشف عن صحة المرأة والأورام التي تصيب المرأة، خصوصا سرطان الثدي، فجميع تلك المبادرات استباقية وقائية تحد من الإعاقة والمرض، وتكلفة المرض المادي والنفسي والاجتماعي.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن سرطان الثدي والرئة والبروستاتا عندما يكتشف مبكرا يكون الشفاء واللاعودة للمرض يصل لـ99%، لافتا إلى مبادرات الأطفال من الكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا؛ لأن تكلفة الوقاية أقل بكثير من تكلفة العلاج والمرض.

وشدد "تاج الدين" على أن الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي يهتمون بشكل كبير بالصحة والتعليم، فهما جناحي التقدم والرقي لأي دولة، فكل الدول المتقدمة تقدمت بتطوير الصحة والتعليم، منوها إلى أن الرعاية الصحية أصبحت مكلفة جدا ولا يستطيع الفرد تحملها، لذلك منظومة التأمين الصحي الشامل مضمون الخدمات والنتائج يخدم مصر كلها والمواطنين، ويطمئن الناس على الخدمات والرعاية التي تطبق لهم، وهو ماسينعكس على أفراد المجتمع والمؤسسة الصحية ككل، مؤكدا أن القضاء على قوائم الانتظار شئ إيجابي، يؤثر على المواطنين صحيا ونفسيا.