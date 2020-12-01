مساعد وزير التموين: خطة شاملة لتحويل عمل المخابز بالغاز الطبيعي

قال وائل عباس، مساعد وزير التموين، إن التطوير الذي طلبه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، يستهدف تطوير قطاع المخابز الذي يخدم 80 مليون مواطن مصري، بإجمالي 80 ألف مخبر، لرفع كفاءتها وتحويلها لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من السولار، من أجل الحفاظ على البيئة.

وأضاف "عباس" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى التحرير"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هذا الإجراء، سيحافظ على البيئة ويقدم خدمة أفضل للمواطن، وسيكون ضمن رؤية الدولة للاستخدام الأمثل للطاقة، وسيوجد خطة شاملة لتسهيل إجراءات التحول لاستخدام الغاز الطبيعي في المخابز، بدلا من السولار من أجل ترشيد الطاقة.

وأوضح أن الاحتياط الاستراتيجي للأرز، يصل إلى 6 أشهر أما الاحتياطي الاستراتيجي لزيوت الطعام، يصل إلى 5 أشهر، والاحتياطي الاستراتيجي للقمح يصل إلى 5 أشهر، والاحتياطي الاستراتيجي للسكر يصل إلى 7 أشهر، فيما يصل الاحتياطي الاستراتيجي للحوم والدواجن والأسماك إلى 5 أشهر.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة "لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية".

وقد عرض وزير التموين في هذا الإطار المراحل المختلفة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها حوالي 28 ألف مخبز، ومخطط الوزارة لرفع كفاءتهم، وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار بالتعاون مع الجهات المعنية.

ووجّه الرئيس بالإسراع بالخطوات التنفيذية لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية، أخذاً في الاعتبار تعامل هذه المنظومة الحيوية مع قطاع عريض من المواطنين، ما يستلزم ضمان الصحة الغذائية وتحسين جودة الانتاج واستخدام الطاقة النظيفة، موجهاً سيادته بتسهيل الإجراءات وتوفير تسهيلات تمويلية للتوسع في تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك مواكبةً لجهود الدولة لترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية المتمثلة في الغاز الطبيعي.