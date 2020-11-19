بالصور.. محافظ شمال سيناء: السيطرة على نيران خط الغاز الطبيعي في العريش

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، السيطرة على النيران التي اندلعت بخط الغاز الطبيعي المغذي لمدينة العريش بعد إغلاق محابس التحكم الرئيسية بالخط.

وأضاف المحافظ، في تصريح له، اليوم، أن التفجير لن يؤثر على إمدادات الغاز للمحطة البخارية بالمساعيد ومساكن المواطنين بمدينة العريش والمنطقة الصناعية بوسط سيناء، مشيرًا إلى التنسيق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" فور وقوع الانفجار، التي قامت بإغلاق محابس التحكم لضمان سرعة السيطرة على الحريق.

وأشار إلى أن الخسائر والتلفيات بسيطة، ولا توجد خسائر بشرية، لافتًا إلى أن الأجهزة المعنية تحقق في واقعة تفجير خط الغاز لمعرفة سبب الانفجار، حيث تقوم الأجهزة الأمنية بعمليات تمشيط لموقع التفجير ومحيطه.