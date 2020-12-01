محافظ الدقهلية: تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال بكل حزم

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم بكل حزم اعتبارا من اليوم، مؤكدا على مرور لجان المتابعة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى، بالتعاون مع الشرطة، لتنفيذ قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

وأضاف مختار، في بيان له، أن لجان المتابعة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة ستتابع الالتزام بالمواعيد الجديدة، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم، مؤكدا أن هناك متابعة وتواصل مع وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأكد المحافظ، أن القرار يأتي للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالب أصحاب المحال والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بنطاق محافظة الدقهلية بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لفتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون علي المخالفين.

وأشار إلى أن تطبيق القرار وتنفيذه يساعد الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية والأمنية على تحقيق الانضباط بالشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق بالمحافظة، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة والبنية التحتية.

وأضاف، أن القرار يساهم في توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وكذا إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفي جانبا حضاريا وجماليا جديدا بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وناشد المواطنين بنطاق المحافظة، بضرورة التعاون مع كافة الجهود التي تبذلها المحافظة، حرصا على سلامتهم وأمنهم، لأن الهدف الرئيسي لتلك القرارات هو مصلحة المواطنين والحفاظ علي موارد الدولة.