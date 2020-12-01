آخر أخبار مصر.. تحذير من الشبورة وعقوبة لمخالفي مواعيد غلق المحلات

تقدم "الوطن" خدمة آخر أخبار مصر، التي تضم أبرز الموضوعات الخدمية التي تهم المواطنين على مدار اليوم، وذلك على النحو التالي:

هبوط الليرة التركية مقابل الدولار بعد تدابير جديدة بشأن كورونا

هبطت الليرة التركية اليوم بنسبة 1% مقابل الدولار، وفقًا لقناة روسيا اليوم، وذلك بعد أن فرضت الحكومة تدابير جديدة لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

الذهب يرتفع للمرة الثانية خلال يوم واحد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بقيمة 9 جنيهات في سوق المال والبورصات، إذ ارتفع لأول مرة بقيمة 5 جنيهات في بداية التعاملات، وارتفع مرة أخرى في منتصفها بأكثر من 4 جنيهات للعيار.

تفاصيل ملتقيات توظيف الشباب من جميع المؤهلات

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" التابعة لوزارة الشباب والرياضة، تنظيم عدد من ملتقيات التوظيف للشباب لتوفير فرص عمل مختلفة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

الأرصاد تحذر قائدي السيارات من الشبورة المائية

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، قائدي المركبات من الشبورة المائية صباحًا، خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنّ هذه الأيام نشهد حالة من الاعتدال في درجات الحرارة.

يبدأ تطبيقها اليوم.. عقوبات المخالفين لقرار فتح وغلق المحال

تبدأ المحلات والمطاعم والكافيهات والورش والمولات التجارية، تنفيذ قرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، من اليوم، إذ نص القرار على التطبيق أول ديسمبر.

ونصت المادة 25 من القانون على أنّه من يخالف القرارات سيعرض المنشأة للغلق وسحب الرخصة منه، كما يتيح قانون المحلات العامة، غلق المحلات المخالفة لمدة معينة أو سحب تراخيصها وغلقها مدى الحياة.

6 محظورات منعا لتفشي كورونا.. بينها الشيشة وقاعات الأفراح

اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وسمحت الحكومة للمواطنين تنفيذ بعض القرارات مرة أخرى، والبعض لا.

وجاءت أبرز الأشياء المحظورة: الشيشة في المقاهي والكافيهات، واستمرار غلق الشواطئ العامة، واستمرار غلق سناتر الدروس الخصوصية، والأضرحة ودور المناسبات، قاعات الأفراح المغلقة، الديسكوهات والملاهي الليلية.