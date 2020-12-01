ساويرس: "كل ما ييجي اسم أحمد فؤاد نجم لازم أضحك"

استضافت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حفل توزيع جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية 2020، في دورتها السابعة، التي تنظمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، أعقبه تقديم الحفل للإعلامية نوارة نجم ابنة الشاعر أحمد فؤاد نجم، التي توجهت بالشكر للمهندس نجيب ساويرس "أشكر المهندس نجيب ساويرس للمرة السابعة".

وتحدثت مازحة عن "نجم": "الحمد لله إنه مش موجود في زمن كورونا، مكنش هيلبس الكمامة، وكنا هنسمع منه ألفاظ، وبرضه مش هتصيبه كورونا"، متابعة "بابا دخل المستشفى 3 مرات بأزمة قلبية وخرج منها".

وفي كلمته تحدث المهندس نجيب ساويرس، مرحبا بالحضور قائلا: "أحمد فؤاد نجم، بيجمعنا وشكرا لكل الناس اللي بتحضر لتحيي ذكراه".

وأضاف "ساويرس"، خلال كلمته بحفل جائزة أحمد فؤاد نجم، في دورتها السابعة 2020، أنه عندما يتذكر أحمد فؤاد نجم فى أى موقف جمعهما أو أى لقاء سابق بينهما "يضحك"، مؤكدا أن الشاعر كان لديه عبقرية وسرعة بديهة وسرعة فى الرد دائما، قائلا: "كان بيجيب من الآخر بسرعة وجرأة وخفة دم معتادة من المصريين".

وجوائز الأعمال الشعرية يبلغ إجمالي قيمتها 150 ألف جنيه، مقسمة على النحو التالي 100 ألف جنيه تقسم بالتساوي على المتسابقين العشر الأوائل، و50 ألف جنيه للفائز الأول من بين العشر ولا يجوز تقسيمها.

أما جائزة الدراسات النقدية لشعر العامية فقيمتها 50 ألف جنيه، ولا يجوز تقسيمها.

وتتضمن شروط التقدم لجائزة الدراسات النقدية لشعر العامية أن يكون العمل كتابًا منشورًا أو بحثًا للحصول على درجة الدكتوراة أو الماجستير باللغة العربية، ويكون صدر أو أُجيز خلال الفترة من أول يناير 2015 حتى نهاية موعد التقديم في 26 يوليو 2020، وأن يتناول العمل شعر العامية المصرية، ولا يشترط في هذا الفرع حد أقصى للسن.

يُذكر أن جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامة أطلقت عام 2014، ويضم مجلس أمناء الجائزة كلًّا من الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق، والشاعر إبراهيم داود، ومحمد العدل، والمخرج مجدي أحمد علي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.