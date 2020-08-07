تفاصيل 10 منح دراسية لطلاب الثانوية من ذوي الإعاقة من مؤسسة "ساويرس"

تقدم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية 10 منح دراسية للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة من خريجي الثانوية العامة على مستوى الجمهورية للحصول على شهادة البكالوريوس من إحدى الجامعات المرموقة داخل جمهورية مصر العربية.

وتهدف المنحة الدراسية إلى توفير فرص تعليمية متميزة تعزز مهارات الطلاب للالتحاق بسوق العمل بعد التخرج.

معايير الاختيار

- أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية ومقيمًا داخل جمهورية مصر العربية (الأفضلية للمصريين غير مزدوجي الجنسية).

- أن يكون الطالب حاصل على شهادة من ثانوية عامة حديثة أو ما يعادلها بمجموع لا يقل عن 85%.

- أن يكون المتقدم لديه شهادة صحية معتمدة بنوع الإعاقة.

- يتم تقديم المنح الدراسية بناء على الاحتياج المادي والجدارة والشخصية المثبتة من خلال التفوق الأكاديمي والأنشطة غير الصفية والسلوك الاجتماعي.

استمارة التقديم

يقوم الطالب بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة التي يود الدراسة بها من الجامعات الشريكة ويوضح في استمارة التقديم اهتمامه بالتقدم لمنحة ساويرس.

مميزات المنحة الدراسية

- المصروفات الدراسية بالجامعة.

- الكتب الدراسية أو المستلزمات المعملية وجهاز لاب توب.

- الإقامة للمغتربين بسكن الجامعة.

- مصروفات الإعاشة.

- دورات تأهيلية للطلاب خلال سنوات الدراسة.

مدة المنحة الدراسية

- يتم تحديدها حسب تخصص الطالب.

لجنة الاختيار

- تتضمن لجنة اختيار الطلاب ممثلين عن مؤسسة ساويرس، ولجنة اختيار من الجامعة الملتحق بها الطالب.

مواعيد التقديم للجامعات الشريكة

1. الجامعة الأمريكية بالقاهرة

آخر موعد للتقدم للجامعة الأمريكية بالقاهرة 15 أغسطس 2020.

للتقديم اضغط هنـــــــــــا.

وللاستفسارات عن التقديم، برجاء التواصل مع الجامعة على:

finschol@aucegypt.edu، أو sherry.samaan@aucegypt.edu.

2. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

آخر موعد للتقدم للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 1 سبتمبر 2020.

للتقديم أضغط هنـــــــــــا.

وللاستفسارات عن التقديم، برجاء التواصل مع الأكاديمية على: Elhamo_azab@aast.edu.

أو الاتصال بالرقم: 01001711547.

3. مؤسسة جامعات المعرفة الدولية – فرع جامعة كوفنتري

آخر موعد للتقدم لفرع جامعة كوفنتري 31 أغسطس 2020.

للتقديم أضغط هنــــــــــا.