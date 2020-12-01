الثقافة اليوم.. توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم واختتام معرض الكتاب بالأوبرا

تحفل الأجندة الثقافية اليوم الثلاثاء، بمجموعة متنوعة من الفعاليات، إذ تختتم فعاليات معرض دار الأوبرا المصرية للكتاب، الذى افتتحته الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية للكتاب، يوم الخميس 19 نوفمبر المنقضي، حيث أقيم بساحة مسرح الهناجر على مساحة 850 مترا مربعا، بمشاركة 32 دار نشر وقطاعات الوزارة، بالإضافة إلى دار المعارف.

يقدم الدكتور الروائي أشرف الصباغ قراءه لقصته: "الورشة" في تمام الثامنة والنصف مساء، في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الثقافة تحت عنوان "الثقافة بين إيديك"، ضمن برنامج "اقرأ معانا" الذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي.

تقيم الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، حفل توقيع أحد إصداراتها "حكايات العمر كله" للفنان والإعلامي سمير صبري، في السادسة مساءً، بأحد فنادق القاهرة. وكتب مقدمة الكتاب، شخصيتان بارزتان في المجتمع العربي، الأولى بيد وزير الآثار المصري السابق الدكتور زاهي حواس، والثانية كتبها الكاتب والإعلامي المصري الكبير مفيد فوزي.

ينظم المركز الثقافى الروسي في السادسة مساء، احتفالية لتكريم الفنان الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون بمناسبة اليوبيل (60 عاما) بمسرح تشايكوفسكي بمقر المركز الثقافي الروسي في الدقي، بحضور قيادات وزارة الثقافة ونخبة من الفنانين والشخصيات العامة.

و تنظم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية لعام 2020، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية شارع الشيخ ريحان التحرير.

ويبلغ إجمالى جوائز الأعمال الشعرية 150 ألف جنيه، مقسمة على النحو التالي: 100 ألف جنيه تقسم بالتساوي على المتسابقين العشر الأوائل، و50 ألف جنيه للفائز الأول من بين العشر ولا يجوز تقسيمها، أما جائزة الدراسات النقدية لشعر العامية قيمتها 50 ألف جنيه، ولا يجوز تقسيمها.

يذكر أن جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامة، أطلقت عام 2014، ويضم مجلس أمناء الجائزة كل من الدكتور عماد أبوغازي، وزير الثقافة الأسبق، والشاعر إبراهيم داود، ومحمد العدل، والمخرج مجدي أحمد علي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.