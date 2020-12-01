سمير صبري: رانيا يوسف فنانة مجتهدة

قال الفنان سمير صبري، إنّ الفنانة رانيا يوسف، من أبرز الفنانات في الجيل الحالي، لا يهمها آراء الناس فيما تُقدمه، لاسيما وأنها فنانة مُجتهدة، تسعى لتقديم أعمالٍ فنية متميزة.

جاء ذلك على هامش حفل توقيع كتابه "حكايات العمر كله"، القائم حاليًا داخل أحد فنادق، بحضور عددٍ من المشاهير والشخصيات العامة.

ووصف سمير صبري، نفسه، قائلًا: "مواطن إسكندراني أحب الفن لأني شربته من بلدي"، مؤكدًا أنه لم يفشِ أسرارًا في كتابه الجديد، متابعًا: "من المُستحيل إفشاء أسرار، قيلت لي في يومٍ ما، لذلك زملائي يبوحون لي بأسرارهم ولديهم ثقة كبيرة في".

وقال: "أنا صادق وأمين ولست منافقا، وكتبت كتابي بنفس الحالة الحميمية التي اعتاد عليها الجمهور في برامجي التي قدّمتها عبر شاشات التليفزيون المصري".

سمير صبري قدّم برامج تليفزيونية عدّة، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، منهم "النادي الدولي" و"هذا المساء"، و"من غير كلام"، و"بدون كلام" و"ليلة في شارع الفن".

سرد الفنان سمير صبري، خلال هذه المذكرات التي تمتد لما يقرب من 300 صفحة، أسرار وكواليس مع مشاهير الفن والمجتمع في الزمن الجميل، فضلًا عن ملحق لمجموعة صور خاصة، مجسدة الرحلة المهنية والإنسانية لمؤلفه سمير صبري وأسرته.

الفنان سمير صبري، من مواليد محافظة الإسكندرية، أحد أشهر فناني الزمن الجميل، وكانت بدايته الفنية من خلال فيلم "حكاية حب" مع عبدالحليم حافظ ومريم فخرالدين، وكان "كومبارس" ضمن المجاميع التي وقفت بجوار العندليب خلال غناءه "بحلم بيك" وذلك قبل نهاية خمسينيات القرن الماضي.

ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شارك فيها سمير صبري "أخطر رجل في العالم، اللص والكلاب، فتوة الناس الغلابة، وبالوالدين إحسانا، شباب مجنون جدا، المتمردة، نهر الحياة، الراهبة، 30 يوم في السجن، جزيرة العشاق، المرايا، الحب المحرم، الشيطان امرأة، في الصيف لازم نحب، ومضى قطار العمر، بمبة كشرـ المذنبون، عالم عيال عيال، سلطانة الطرب، احترس من الخط، البحث عن فضيحة".

ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها سمير صبري "فلانتينوـ المرافعة، ملكة في المنفى، عدى النهار، جدار القلب، حضرة المتهم أبي، حق مشروع، قضية رأي عام".