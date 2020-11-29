سمير صبري يوقع مذكراته "حكايات العمر كله" الثلاثاء

تنظم الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، حفل توقيع أحد إصداراتها "حكايات العمر كله" للفنان والإعلامي سمير صبري، الثلاثاء المقبل في السادسة مساء بأحد فنادق القاهرة.

ويقدم الكتاب الثري بسطوره التاريخية والثقافية والفنية، شخصيتان بارزتان في المجتمع العربي؛ الأولى بيد وزير الآثار المصري السابق الدكتور زاهي حواس، والثانية كتبها الكاتب والإعلامي المصري الكبير مفيد فوزي.

كما يشمل كتاب حكايات العمر كله، ملحقًا لمجموعة صور خاصة، مجسدة الرحلة المهنية والإنسانية لمؤلفه سمير صبري وأسرته، ويتناول كتاب حكايات العمر كله حصيلة كبيرة من تاريخ مصر السينمائي والإعلامي والسياسي مع سمير صبري،

يأتي في 300 صفحة تقريبًا، من القطع الصغير، ويضم سطورًا زاخرة بالحكايات الفنية والسياسية عَبر مشواره المهني الثري والذي امتد لقرابة نصف قرن، بين الوسائط الإعلامية والسينمائية والإذاعية، كاشفًا عن الكثير من الأسرار المتعلقة بالهوية الثقافية للمجتمع المصري ورموزه خلال الأعوام الماضية.

ويمتد الحديث في المذكرات لبعض قضايا الرأي العام الشائكة، والتي أثارت الجدل وقت حدوثها ولا يزال يهتم بها قطاع عريض من الجمهور المصري والعربي أيضًا حتى يومنا هذا، أبرزها توثيقه لما رآه سمير صبري بين شائعات الانتحار أو القتل، أثناء إجرائه التحقيق الإعلامي المُصور عقب مقتل النجمة المصرية الكبيرة سعاد حسني في لندن.

ويتطرق لتأكيد وقائع زواج وارتباطات رسمية بين نجوم التمثيل والغناء في الوطن العربي لا يعرفها أحد، كاشفًا عن 3 قصص حب وزواج سري، منها زيجة النجمة المصرية الراحلة أم كلثوم والملحن المصري الراحل محمود الشريف، وأسباب فشل علاقة الزواج المخطط لها، بين العندليب عبدالحليم حافظ، وسندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، وتدخل أطراف أخرى حالت دون إتمام سعادتهما، رغم حبه الكبير وحنينه الدائم لها.