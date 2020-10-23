سمير صبري: شكرا للجونة الساحرة.. والسقا: بنحاول نرفع راس بلدنا

رصدت كاميرا برنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة.

وقدم الفنان سمير صبري التحية للقائمين على المهرجان هذا العام، واصفا إقامة المهرجان بـ"التحدي" لاستمرارية هذا الحدث السينمائي الهام، قائلا: "شكرا ليكم وشكرا للجونة الجميلة الساحرة".

فيما قال الفنان أحمد السقا: "بنحاول نرفع راس بلدنا وربنا كريم"، بينما قالت الفنانة ياسمين صبري: "فيه أفلام في المهرجان وكل فيلم بيبقى جي من بلد وبنشوف ثقافتها وبنحس إننا كأننا قاعدين على الكرسي بس في بلد تانية وبنشوف حاجات مختلفة فيها تنوع".

وأشارت الفنانة أيتن عامر أن الأفلام في المهرجان متنوعة من جميع أنحاء العالم، وهذا من شأنه إفادة الممثلين، "أنا شخصيا لما بتفرج على فيلم قصير أو فيلم طويل في مهرجان بستفيد من الممثلين".

من جانبها، قالت الفنانة كندة علوش إن الدورة الحالية للمهرجان مميزة لأن بها تحدي "طالما احنا قادرين ان إحنا ناخد كل الاحتياطات وكل الشروط الصحية فلية منعملش دة ؟".

وانتهى منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والذي حرصت إدارته خلال ختام الحفل على تكريم الفنان محمود رضا من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصات الفنان الراحل محمود رضا وفرقته الشهيرة والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وساهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الإفتتاح إبنته الفنانة شيرين رضا.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.