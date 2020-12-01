مصطفى إبراهيم يفوز بالمركز الأول في مسابقة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية 

أعلن الشاعر جمال بخيت، رسميا، أسماء الفائزين بجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية لعام 2020، التي تنظمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

جائزة شعر العامية المصرية

فاز بالجائزة الأولى الشاعر مصطفى إبراهيم عن ديوانه "الزمن"، وقيمة الجائزة 50 ألف جنيه، أما باقي الفائزين فيحصل كل منهم على 10 آلاف جنيه، وجاءت كالتالي:

- ريم أحمد عن ديوانها "فض ذات"

- على سليم عن ديوانه "الساقع"

- أيوب رزيق عن ديوان "السيرة"

- مصطفى ناصر عن ديوان "حكايات البن البرازيلي"

محمد عصام عن ديوان "مستعمل.. لم يكب بعد"

- أحمد الشمسي عن ديوان "ختم المطار"

- محمد خيري عن ديوان "أول محاولات المواجهة"

- محمد عادل عن ديوان "هابيل"

- ندى الشبراوي عن ديوان "جولة تفصيلية في قلب على وشك السقوط"

أما جائزة الدراسات النقدية لشعر العامية وقيمتها 50 ألف جنيه، ولا يجوز تقسيمها، ذهبت للشاعر عمرو الغزالي عن كتابه " توظيف آليات الكتابة السينمائية في شعر أحمد فؤاد نجم.

وسلم المهندس نجيب ساويرس الجوائز والميداليات للفائزين، وجوائز الأعمال الشعرية يبلغ إجمالي قيمتها 150 ألف جنيه، مقسمة على النحو التالي 100 ألف جنيه تقسم بالتساوي على المتسابقين العشر الأوائل، و50 ألف جنيه للفائز الأول من بين العشر ولا يجوز تقسيمها.

أما جائزة الدراسات النقدية لشعر العامية فقيمتها 50 ألف جنيه، ولا يجوز تقسيمها.

وتتضمن شروط التقدم لجائزة الدراسات النقدية لشعر العامية أن يكون العمل كتابًا منشورًا أو بحثًا للحصول على درجة الدكتوراة أو الماجستير باللغة العربية، ويكون صدر أو أُجيز خلال الفترة من أول يناير 2015 حتى نهاية موعد التقديم في 26 يوليو 2020، وأن يتناول العمل شعر العامية المصرية، ولا يشترط في هذا الفرع حدا أقصى للسن.

يُذكر أن جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية أطلقت عام 2014، ويضم مجلس أمناء الجائزة كلًّا من الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق، والشاعر إبراهيم داود، ومحمد العدل، والمخرج مجدي أحمد علي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.