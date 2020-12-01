البترول تتوقع استقرار أسعار النفط العالمية حتى نهاية 2021

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن من المتوقع أن تظل أسعار النفط الخام في السوق العالمي عند مستوى 50 دولارا حتى نهاية العام القادم 2021 حتى ظهور اللقاح وتواجده في الدول.

وأضاف الملا خلال تصريحات له أن أسعار النفط العالمية شهدت انخفاضا كبيرا في أسعارها نتيجة لتحديات جائحة كورونا وانتشاره في العالم وتراجع الاستهلاك العالمي نتيجة لإجراءات الإغلاق التي اتخذها عدد كبير من الدول للحد من انتشار الفيروس.

وشهدت أسعار النفط العالمي ارتفاعا بشكل كبير عما كان سابقا خلال الـ9 أشهر الماضية حيث لامست أسعار النفط الخام الـ50 دولار، وهو أعلى سعر وصلت له منذ مارس الماضي وبدء تفشي فيروس كورونا في العالم.

وأدت أزمة فيروس كورونا إلى انخفاض الطلب بشكل كبير على النفط مما تسبب في زيادة المعروض عن الطلب، وذلك بسبب الإغلاق الذي قامت به العديد من الدول احتياطيا حتى لا يتفشى الفيروس بشكل أكبر.

وأغلقت البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي التعاملات علي 45.52 دولار للبرميل من الخام غرب تكساس الأمريكي، و48.18 دولار للبرميل من خام برنت العالمي، وهو أعلي سعر للنفط منذ انتشار فيروس كورونا عالميا وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع أن تجتمع منظمة "أوبك بلس"، الخميس المقبل للبت في سياسة الإنتاج الخاص بالعام المقبل، حيث يأتي هذا الاجتماع عقب سلسلة من تخفيضات الإنتاج التي أقرتها مجموعة "أوبك بلس" منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم.

ويأتي الاجتماع وسط ترقب من قبل الحكومة المصرية خاصة بعد خفضها لقيمة برميل النفط في موازنة الدولة والتي كانت 67 دولارا للبرميل في 2019-2020، وتحديده سعر برميل النفط بـ61 دولارا خلال الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2020-2021، حيث جاء التخفيض بسبب انخفاض الأسعار العالمية بسبب فيروس كورونا.