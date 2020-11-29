خبير: لو التزمت الدول بقرارات الأوبك سيتعدى سعر برميل النفط 50 دولارا

شهدت أسعار النفط العالمي ارتفاعا بشكل كبير عما كان سابقا خلال الـ9 أشهر الماضية حيث لامست أسعار النفط الخام الـ50 دولار، وهو أعلى سعر وصلت له منذ مارس الماضي وبدء تفشي فيروس كورونا في العالم.

وأدت أزمة فيروس كورونا إلى انخفاض الطلب بشكل كبير على النفط مما تسبب في زيادة المعروض عن الطلب، وذلك بسبب الإغلاق الذي قامت به العديد من الدول احتياطيا حتى لا يتفشى الفيروس بشكل أكبر.

وأغلقت البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي التعاملات علي 45.52 دولار للبرميل من الخام غرب تكساس الأمريكي، و 48.18 دولار للبرميل من خام برنت العالمي، وهو أعلي سعر للنفط منذ انتشار فيروس كورونا عالميا وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ اقتصاد البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن منظمة الأوبك ستجتمع غدا لمناقشة إمكانية تخفيض سقف الإنتاج حتى يكون هناك تناسب بين العرض والطلب فيرتفع السعر مرة أخرى حيث يمكن أن يتعدى الـ50 دولار للبرميل إذا التزمت الدول بالاتفاق وكمية الخفض.

وأضاف القليوبي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه من المتوقع أن تلتزم جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء والولايات المتحدة الأمريكية بقرارات منظمة الأوبك والأوبك بلس لأنه يمثل استفادة للجميع خاصة مع الظروف الحالية العالمية.

وأشار إلي أن إنتاج أمريكا في الأساس انخفض بسبب توقف عدد كبير من الحفارات عن العمل، حيث أنه قبل انتشار فيروس كورونا كان هناك 1050 حفار يعملون في إنتاج الزيت الصخري، ولكن الآن وبعد اتنتشار الفيروس فإن عدد الحفارات انخفض ليصل إلى 320 حفار فقط.