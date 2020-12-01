وزيرة التضامن: توفير 500 نول لإحياء صناعة السجاد والكليم بكفر الشيخ

أعلنت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن، عن توفير 500 نول لعدد من أهالي مركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، لإحياء المهنة التراثية التي تشتهر بها المدينة، من صناعة السجاد والكليم، وأنها تتعهد بتسويق تلك المنتجات.

وأبدت الوزيرة إعجابها بمعرض منتجات طلاب المدارس، وما يضمه من أعمال خشبية متميزة، إضافة لأعمال يديوية، بالإضافة لإقامة معرض "شتاء دافئ" المجاني، للطلاب المنتمين للأسر غير القادرة، مؤكدة أنها تشيد بالتعليم وبالمشاركة المجتمعية التي شهدتها، وتحيي الأيدي الشريفة التي تعمل بيديها.

وقالت وزيرة التضامن إن هناك طفرة في مجال الصناعات الحرفية، وإنها التقت بالصيادات، واستمعت لشكواهن، وقررت توفير بدل للصيد لهن، وشباك للصيد، بالإضافة للرعاية الصحية لهن، وتعرفت على احتياجاتهن وسيتم تزويدهن بمراكب صيد صغيرة، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" بالإضافة للدعم الصحي والتعليمي.

وأضافت أنه تم تسليم 620 مشروعا، ضمن مبادرة "فرصة" للأسر المتعددة في الحامول وبلطيم، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لتلك الأسر، كما أن التضامن ستوفر بطاقات تموين ورقم قومي للصيادات والأرامل والمطلقات والمعيلات، بالإضافة إلى كروت "فيزا" من البريد مجانا، سواء للأسر الفقيرة أو الصيادات، مؤكدة أن الوزارة ستسدد مصروفات 500 تلميذا من الأسر الفقيرة والأشد فقرا.

وقال محافظ كفر الشيخ إن الوزيرة التقت كل الطوائف العاملة بمحافظة كفر الشيخ، وتفقدت، بصحبته، دور الأيتام من عمر يوم، مشيدا بالمسؤولين عن هذه الدور، مؤكدا أن القيادة السياسية تهتم برعاية الأسر الفقيرة من الأرامل والمطلقات و المعيلات.

واكد المحافظ أن هناك تواصلا مع وزيرة التضامن الاجتماعي، من أجل الإعداد للزيارة التي حققت عدة أهداف لعدة شرائح في المحافظة، مشيدا بمشروع "سلاسل" للإنتاج الحيواني المنزلي، مؤكدا أن "بطارية الدواجن" فكرة عبقرية، خاصة أن السداد سيكون من إنتاج الدواجن، وبالتالي استطعنا توفير 620 مشروعا من برنامج "فرصة" وتسليم "بطاريات" للمستفيدين، تحت إشراف بيطري.

وأضاف نور الدين، أن هناك اهتمام بطائفة الصيادين والصيادات والمطلقات اللاتي يصطدن بأيديهن، وسيتم توفير "بدل" صيد ومراكب صغيرة وأدوات للصيد لهن، وهناك اهتمام بالمنتجات الحرفية، وسيتم توفير 500 نول لعدد من أهالي فوه لانتاج السجاد والكلييم، مؤكدا أن وزارة التضامن ستسوق المنتجات.

وأكد المحافظ، أن قطاع التضامن الاجتماعي يسعى إلى توفير كافة الخدمات المختلفة في مشروعات الحماية المجتمعية وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر غير القادرة والأسر المنتجة وغيرها من الخدمات، من خلال الوحدات والإدارات الاجتماعية المختلفة، مؤكدا أن الدعم الذي تقدمه الوزارة للمواطنين هو حق تكفله الوزارة لكل مستحق، لتحقيق التنمية التي تستهدفها رؤية مصر 2030.