"القباج" من كفر الشيخ: مؤسسات المجتمع المدني شريكة في عملية التنمية

استهلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارتها لمحافظة كفر الشيخ، اليوم، بلقاء اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بديوان عام المحافظة واستعرضت أوجه التعاون مع المحافظة فيما بتعلق بمشروعات وبرامج الوزارة التى يتم تنفيذها في المحافظة، حيث اتفق الطرفان على زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يعود بالنفع على الأسر الأولى بالرعاية.

وتفقدت نيفين القباج يرافقها اللواء جمال نور الدين جمعية الهلال الأحمر المصري بمحافظة كفر الشيخ، التي تضم مركز العناية المركزة، ومركز الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى حضانة الأطفال المبتسرين.

واستمعت وزير التضامن الاجتماعي لشرح واف عن الإمكانيات التي تضمها الجمعية والخدمات الطبية التي تقدمها للمواطنين، خاصة وحدة العناية المركزة التي تم تجهيزها علي أحدث مستوي وتضم عشر أسرة، كما أن وحدة الغسيل الكلوي تضم ١٥ جهازا، بالإضافة إلي جهازين للتنفس الصناعي.

والتقت "القباج" بالعاملين داخل جمعية الهلال الاحمر المصري، ووجهت لهم الشكر علي مجهوداتهم التي يقدمونها للمواطنين، كما طالبتهم بالاستمرار علي نفس وتيرة العمل المتميز وتقديم كل الخدمات المتاحة للمواطنين، كما تفقدت الوزيرة دار حضانة الأمل للأيتام، ودار حضانة الرضع الأيتام.

وتفتتح نيفين القباج، خلال الزيارة، مشروع فرصة «سلاسل القيمة للإنتاج الحيوانى» بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك بالتنسيق والتدريب والتنفيذ مع وزارة الزراعة بمدينة بلطيم، حيث ستسلم 620 مشروعًا بتكلفة 15 ألف جنيه لكل مشروع، كما ستتفقد أيضًا معرض الحرف التراثية والأسر المنتجة والتكوين المهنى ومنتجات السجاد والكليم بالمعرض بحديقة صنعاء بالمحافظة.

وقالت الوزيرة، في تصريح صحفي، إن الوزارة فخورة بما تم إنجازه إيماناً بدورها تجاه المجتمع وتنميته ولحرصها على تقديم الدعم اللازم لمؤسسات المجتمع المدني التي تؤدي دورًا حيويًا في عملية التنمية لافتة إلى أن الدور الذى تقوم به الوزارة هو استمرار لدور الدولة .

وقدم َاللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، شكر خاص للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على دعمها واهتمامها بالأطفال الأيتام والمهمشين، وعبر عن سعادته بهذا التعاون الجاد على أمل أن تتجدد سبل التعاون بالمزيد من المشروعات المشتركة في المستقبل.