سيدة لوزيرة التضامن في كفر الشيخ: "عاوزة بدلة صيد"  

طلبت سيدة من قرية الشهابية بمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، من الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، بتوفير وسائل حماية لها وبدل صيد لها ولزميلاتها خلال قيامهن بالصيد في الترع والبحا، قائلة لها، "نفسي في بدلة صيد".

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوفير بدلة صيد للسيدة لتحميها من برد الشتاء وتحفظها من المياه، وكذلك شبكة للصيد لتساعدها في عملها.

جاء ذلك، خلال تسليم القباج والمحافظ، عقود مشروعات "فرصة للثروة الداجنة"، وعددها 620 مشروعا في أول مرحلة من المشروع، بالتعاون مع السيد قصير، وزير الزراعة، وهو عبارة عن بطاريات لتربية دواجن بياضة، بكل واحدة 120 طائرا بعمر 120 يوما، لإنتاج البيض بعد أسبوعين من التسليم، ويتم تسديد الأقساط عن طريق بيع بيض الدجاج.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن جميع الحرف التي قدمتها الوزيرة للسيدات الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة بالحامول وبلطيم كهدية لهذه الأسر.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن المشروع عبارة عن بوكس به 120 دجاجة بدون مقابل، بجانب 800 كيلو علف لشهرين القيمه بـ15 ألف جنيه، يقوم أصحاب هذه المشروعات بسداد قيمة العلف من الإنتاج، أملا بأن يتم تعميم المشروع بجميع مراكز كفر الشيخ.

وتفقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، دار الأمل للأطفال الايتام، التي تضم 27 طفلا من عمر عامين ونصف وحتى 7 أعوام.

كما تفقدا دار الأطفال الأيتام الرضع، التي تضم 24 طفلا، من عمر يوم وحتى 3 سنوات، وجمعية الهلال الأحمر، التي تضم جناح رعاية مركزة به 10 أسرة و3 أجهزة تنفس صناعي، بالإضافة إلى وحدة الغسيل الكلوي.

وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إننا فخورون بما تم، إيمانا بدورنا تجاه المجتمع وتنميته ولحرصنا على تقديم الدعم اللازم لمؤسسات المجتمع المدني التي تؤدي دورًا حيويًا في عملية التنمية والتطوير، وهذا الدور الذي نقوم به يأتي استمرارا لدور الدولة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي.