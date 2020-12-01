محافظة القاهرة: التطوير لم يشمل ميدان التحرير فقط وإنما شوارع أخرى

قال إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة، إن تطوير ميدان التحرير، جاء بعد تناغم وتعاون بين وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة ووزارة الآثار، وشركة المقاولون العرب التي نفذت الكثير من أعمال التطوير المختلفة، لافتًا إلى أن التطوير استمر أيضا في الكثير من الشوارع المختلفة، وجرى العمل بالفعل في شارع طلعت حرب والعديد من الشوارع الأخرى.

وأضاف "عبد الهادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المحافظة بدأت في ترميم المحلات أسفل العمارات، لعودة المحلات لأصلها من جديد بعد التعديات والخراب واللافتات الذي حدث وقت الثورة، وكان يجب عمل ترميم للعمارات والمحلات من جديد خاصة أن العمارات كلها تراث معماري وعمرها كبير جدًا.

وتابع أنه تم رفع كافة اللافتات، وتم إعادة الوجهات من جديد بطراز معين، وتم العمل على تطوير واجهة العمارات بعدد 22 عمارة، إلى جانب تطوير مجمع التحرير، والمتحف المصري الكبير المتواجد.

وأردف أن التطوير تضمن أيضا تطوير الساحة الرئيسية للميدان (صينية الميدان)، حيث تعد الجزء الأهم بمشروع التطوير، وقد جاءت فكرة التصميم أن تكون هناك علامة مميزة للميدان تمثلت في وضع "مسلة فرعونية" في منتصفه، ليضاهي بذلك أشهر ميادين العالم، هذا إلى جانب تثبيت أربع كباش فرعونية على القواعد المخصصة لها بجوار المسلة لإضفاء طابع الحضارة الفرعونية على الميدان، لافتًا إلى أن نقل المسلة كان يحتاج لدراسة كبيرة خاصة أن ميدان التحرير كان تحته مترو الأنفاق.

وأردف أن تطوير الميدان شمل أيضا تطوير مسارات المشاة، بما يسهل من عبور المواطنين في أماكن محددة، كما تم إضافة لمسات جمالية وتاريخية من خلال زيادة المسطحات الخضراء وتوفير أنواع مختلفة من الزراعات الفرعونية مثل شجر الزيتون؛ وذلك لتتناسب مع معالم الميدان التاريخية.