النجف يبدأ من 300 والجينز من 80.. أسعار السلع في منطقة الموسكي

على بعد أمتار قليلة من جراج العتبة، اصطف عدد كبير من الباعة الجائلين على جانبي الطريق الرئيسي المؤدي لمنطقة الموسكي، لتفترش تلك المنطقة بالكثير من المنتجات المختلفة ذات الأسعار المنخفضة، حيث يقصدها الكثير من راغبي شراء الملابس والشنط والأحذية، بالإضافة إلى النجف والأباليج المخصصة للأغضاءة المنزلية.

تجولت "الوطن" في منطقة الموسكي وترصد في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار المنتجات الموجودة بمنطقة الموسكي والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة، كالتالي:

أسعار شنط السفر

تختلف شنط السفر حسب شكلها وحجمها والغرض المخصصة لها، وجاءت أسعار شنط السفر في منطقة الموسكي كالتالي:

شنطة سفر صغيرة: تبدأ أسعار شنط السفر الصغيرة من 220 وتصل حتى 250 وتختلف حسب الشكل.

شنطة سفر قماش كبيرة: تبدأ أسعار شنط السفر القماش الكبيرة من 350 جنيها وتصل حتى 380 جنيها.

شنطة سفر علب كبيرة: تبدأ أسعار شنط السفر العلب الكبيرة من 820 وتصل حتى 900 جنيها.

أسعار الملابس الشتوية

البنطلونات: تبدأ أسعار البنطلونات الجينز في منطقة الموسكي من 80 جنيها وتصل حتى 120 جنيها، بينما يبدأ سعر البنطلون الباجي من 100 ويصل حتى 150 جنيها، فيما يبدأ سعر البنطلون الجبردين من 110 ويصل حتى 160 جنيها.

الجاكيت الشتوي: يبدأ سعر الجاكيت ذات الجلد الطبيعي من 300 جنيه، ويصل حتى 450 جنيها، ويبدأ سعر الجاكيت المشمع "ضد المطر" من 150 للجواكيت بدون أكمام، وتبدأ من 250 بالأكمام وتصل حتى 300 جنيه.

السويتيشرت:

يبدأ سعر السويتيشرت الرجالي والحريمي من 75 جنيها، ويصل حتى 150 جنيها، وتختلف حسب الخامة والشكل والحجم.

الهاي كول:

يبدأ سعر الهاي كول الشتوي في منطقة الموسكي من 75 جنيها، ويصل حتى 120 جنيها.

الأحذية:

يبدأ سعر الكوتشي من 75 جنيها ويصل إلى 150 جنيها، ويختلف حسب الخامة، بينما يبدأ سعر البوت من 180 جنيها ويصل حتى 320 جنيها.

أسعار النظارات

أسعار شمبر النظارة:

يبدأ سعر الشمبر الخاص بالنظارة من 25 جنيها، و45 و 60 و 90 و120جنيها، ويصل حتى 150 جنيها، ويتخلف سعر الشمبر حسب خامته وشكله وحجمه.

أسعار عدسات النظارة:

تبدأ أسعار العدسات من 40 جنيها وتصل حتى 80 جنيها.

أسعار نظارات الشمس:

تبدأ أسعار النظارات الشمسية من 60 جنيها وتصل حتى 150 جنيها.

أسعار النجف والأباليج

وفي نهاية منطقة الموسكي، في مشهد يجبر المارين على الالتفات لهم، اصطف أصحاب فرش النجف والأباليج في شارع بنهاية الموسكي، لعرض المنتجات الكريستالية المتوفرة لديهم والتي تتميز بانخفاض سعرها عن غيرها من الأماكن الأخرى مثل المعارض الكبرى.

أسعار النجف

نجف الكريستال صغير:

يبدأ سعر النجف الكريستال الصغير من 300 جنيه، ويصل حتى 450 جنيها.

نجف كريستال كبير: يبدأ سعر نجف الكريستال الكبير من 600 جنيه، ويصل حتى 800 جنيه حسب الحجم والخامة.

أسعار الأباجورات

يتم بيع الأباجورات بنظام قطعتين متشابهتين، وتبدأ الأسعار من 150 جنيها وتصل حتى 180 جنيها.

أسعار الأباليج

يتم بيع الأباليج الخاصة بالإضاءة المنزلية بنظام الـ 3 قطع متشابهة، حيث يبدأ سعر الأباليج من 120 و150 ويصل حتى 180 جنيها، ويختلف حسب الحجم والشكل.