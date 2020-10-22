نشوب حريق داخل شقة بمنطقة الموسكي

قال مصدر أمني إنه شب حريق داخل شقة بمنزل قديم بمنطقة الموسكي وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق.

وأضاف المصدر أن رجال الدفاع المدني يكثفون جهودهم للسيطرة على النيران وتم إخلاء المنزل وجارٍ التعامل مع الحادث.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا يفيد بانبعاث كمية كثيفة من الدخان داخل منزل بمنطقة الموسكي، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتبين من التحريات أن النيران اشتعلت داخل شقة بمنزل مكون من 3 طوابق، وحُرر محضر وتولت النيابة التحقيق.