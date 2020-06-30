"الحقوني".. قوة أمنية تنقذ ربة منزل من السرقة بأحد شوارع الموسكي

أنقذت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، سيدة من تعرضها لواقعة سرقة على يد سيدتين، بعدما تناهى لسمع القوات صوت استغاثتها.

وباستبيان الأمر تمكنت القوة من ضبط سيدتين "لهما معلومات جنائية"، حال سرقتهما حافظة نقود بداخلها (مبلغ مالي وبطاقة رقم قومى) من ربة منزل بأسلوب "النشل".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقرا بارتكابهما 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وتمّ بارشادهما ضبط جميع المبالغ المالية المستولى عليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.