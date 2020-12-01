أستاذ مناعة: أعداد المصابين بالإيدز في مصر أكثر من المعلنة

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن مرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" هو طاعون العصر وأول حالة ظهرت في الولايات المتحدة كانت عام 1981 وبنهاية عام 2019 كان عدد مصابي المرض نحو 76 مليونا مات منهم 32 مليونا.

وأضاف "مصباح" خلال مداخلة هاتفية على الهواء في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن 63 مليونا والوفيات مليون و400 ألف شخص لذا فإن الإيدز أخطر من كورونا لكن أعداد الوفيات بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" قلت منذ عام 1996.

وأوضح "مصباح" أن متوسط الأعداد المصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" 25 ألف شخص، بحسب ما سجلته منظمة الصحة العالمية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهذا يشمل إيران ودولا مجاورة لكن أعداد المصابين الحقيقية أعلى من هذه الأرقام وسط تفاعل حكومي إيجابي من خلال إعطاء الدواء مجانا لافتا إلى أن الإصابات السنوية بالمرض وصلت إلى 2.2 مليون إصابة ولكنها حاليا قلت لتصل إلى 600 ألف شخص.

وذكر أستاذ المناعة أن هناك وصما اجتماعيا لحاملي فيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" لدرجة أن بعض الأطباء يرفضون الكشف عليهم وهذا يترك أثرا نفسيا سلبيا على المريض ويقلل فرص شفائه مشيرا إلى أن الوصم كان أيضا أثناء حالات الإصابات الأولى بفيروس كورونا لكن مع الوقت الناس تفهمت الأمر وقلت الوصمة المجتمعية.

وكشف أستاذ المناعة أن شركات الأدوية العالمية لن تخترع دواء يشفي من فيروس الإيدز بشكل نهائي لأنه يمثل البقرة الحلوب للشركات التي تنتج أدوية يحصل عليها المريض مدى الحياة وإذا أنتجت علاجا سيحصل عليه المريض مرة واحدة تخسر شركات الأدوية.