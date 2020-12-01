ضبط 16 طن سماد مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بكفر الشيخ

تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلي، اليوم الثلاثاء، من ضبط سيارتين محملتين بـ16 طن سماد مدعم، بمدينة الرياض، قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء

وكانت حملة مشتركة، بعضوية سامح البنا، ومحمد عبدالقوي، مساعدا وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ورضا داود، بالرقابة التموينية، والدكتور تامر حجازي، مدير الإدارة العامة للصيادلة بكفر الشيخ، والدكتور ماجد مصطفى، بالتفتيش الصيدلي، ورجب نايل، مدير جهاز حماية المستهلك، وسعد أبو إسماعيل، بجهاز حماية المستهلك؛ شنت حملة مكبرة علي المحال العامة والصيدليات، بدائرة مركز الرياض، للتأكد من انضباط الصيدليات وتوافر الأدوية ومطابقتها للمواصفات والصلاحية.

أسفرت جهود الحملة، عن ضبط سيارتين محملتين بـ16 طن سماد مدعم من قبل الدولة والمحظور بيعه أو تداوله خارج البطاقات الزراعية، حيث كانا في طريقهما لبيع الحمولة بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على جميع المضبوطات بالسيارتين، وجرى اقتياد المتهمين إلى مركز شرطة الرياض، وتحرر لهما المحضرين اللازمين برقمي 2818، 2819، جنح أمن دولة مركز الرياض، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

كما تمكنت الحملة من ضبط صيدلية بدون ترخيص، بقرية الوزارية التابعة لمركز الرياض، وعثر بداخلها على ٤٩٢ صنف دواء بكمية ٣٠٠٠ عبوة دوائية، كما تبين أن القائم على العمل غير صيدلي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي وقت سابق، تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، من ضبط مصنع "بير سلم" غير مرخص بوزارة الصحة لتصنيع الأدوية بمدينة كفر الشيخ.

وعلي الفور، تم تشكيل حملة لاستهداف المصنع، برئاسة عبد الفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، والدكتور تامر حجازي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، ونجحت في ضبط المصنع، وضبطت بداخله 584 ألف كبسولة، مجهولة المصدر وبدون أي بيانات، و84 ألف كبسولة معدة للبيع، غير مرخصة من وزارة الصحة، و2000 عبوة فارغة ومعدة لتعبئة الكبسولات، وذلك بإجمالي 670 ألف كبسولة وعبوة.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 4830 جنح قسم أول كفر الشيخ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.