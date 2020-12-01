رئيس جهاز تنمية السادس من أكتوبر: ننفذ مشروعات وكباري بـ6 مليارات جنيه

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، إن الجهاز يشرف بتنفيذ عدد من المحاور الرئيسية، بطول حوالي إجمالي 120 كيلو متر محاور رئيسية متمثلة في 4 محاور، وهي الطريق الدائري، بتقاطعه مع طريق الفيوم، مرورًا بتقاطعه بطريق الواحات، حتى نهاية كردون المدينة، ومحور روض الفرج.

وأضاف "الشربيني"، خلال لقاء عبر "الفيديو كونفرانس" مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي"، أنه جار العمل على رفع كفاءة كاملة لطريق الواحات بالتقاطع مع طريق الفيوم، بمسافة حوالي 35 كيلو متر، والطريق الدائري الجنوبي يتم العمل على تطويره أيضا لسد الكثافات على طريق الواحات، موضحًا أن من المشروعات التي يتم تنفيذها، مجموعة من الأعمال الصناعية على طريق الفيوم أيضا.

وتابع أنه جار العمل على إنشاء 19 كوبري ونفق، بالإضافة لعدد 8 كباري مشاة، وحجم هذا العمل بالكامل يقدر بحوالي 6 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ بعض المراحل منها الطريق الدائري الأوسطي،وطريق الدائري الجنوبي تم الانتهاء من نسبة تنفيذ تتعدى الـ 90%، ومستهدف الانتهاء منه في شهر فبراير المقبل، وطريق الواحات أيضا نسبة التنفيذ فيه 75%، ومستهدف الانتهاء منه نهاية شهر مارس يكون تم الانتهاء من طريق الواحات بالكامل.

وأردف أن تطوير طريق الواحات حصل على مدىة زمنية طويلة نتيجة لطبيعة التطوير، خاصة أن هذا الطريق له أهمية كبيرة وعليه حجم كثافات ضخمة، ويتم تنفيذ حوالي 8 أعمال صناعية، وأبرزها طريق تقاطع الدائري مع الواحات.

وأكد على أنه سيتم الانتهاء من كل أعمال المحاور الرئيسية في شهر مارس القادم، إلى جانب المحاور التي متواجدة داخل المدينة، حيث يوجد عدد من المحاور داخل المدينة إلى جانب المحاور المركزية التي جار تطويرها في الوقت الحالي.